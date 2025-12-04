Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
С января по сентябрь в Саратовской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 64 757 рублей.
Прирост относительно этого же периода прошлого года +15,8%. Такие данные приводит Росстат.
При этом в сентябре среднемесячная заработная плата в Саратовской области достигла 66 956 рублей.
В целом по России самая большая средняя зарплата у жителей Чукотки – 207 379 рублей. Вторым в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ –176 633 рублей. Тройку лидеров замыкает Москва – 170 544 рублей.
