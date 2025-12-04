4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%

С января по сентябрь в Саратовской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 64 757 рублей.

Прирост относительно этого же периода прошлого года +15,8%. Такие данные приводит Росстат.
При этом в сентябре среднемесячная заработная плата в Саратовской области достигла 66 956 рублей.
В целом по России самая большая средняя зарплата у жителей Чукотки – 207 379 рублей. Вторым в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ –176 633 рублей. Тройку лидеров замыкает Москва – 170 544 рублей.