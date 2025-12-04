Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%

просмотров: 126

Прирост относительно этого же периода прошлого года +15,8%. Такие данные приводит Росстат.При этом в сентябре среднемесячная заработная плата в Саратовской области достигла 66 956 рублей.В целом по России самая большая средняя зарплата у жителей Чукотки – 207 379 рублей. Вторым в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ –176 633 рублей. Тройку лидеров замыкает Москва – 170 544 рублей.