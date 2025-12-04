4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Саратовской области продолжается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), в рамках которого в отдаленных малонаселенных пунктах размещаются базовые станции сотовой связи. Выбор деревень и сел осуществлялся на основании открытого голосования среди населения, прошедшего в 2024 году.


В ноябре текущего года в 31 деревне и селе в регионе впервые появилась современная связь:
- поселок Арзянка Балашовского района;
- поселки Белоглинный и Непряхин Озинского района;
- села Большая Гусиха и Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского района;
- село Вознесенка Марксовского района;
- село Воронино Самойловского района;
- село Вяжля Аткарского района;
- села Дьяконовка и Репное, поселок Зооветтехникум Краснокутского района;
- села Елховка, Тепловка и Спасское Вольского района;
- поселок Калинино Энгельсского района;
- село Карамыш Красноармейского района;
- село Киевка Новоузенского района;
- деревня Кологреевка Калининского района;
- села Лунино и Ромашовка Турковского района;
- села Нестерово и Чкалово, поселки Полуденный и Прудовой Ершовского района;
- село Нижняя Покровка Перелюбского района;
- село Новоросляевка Дергачевского района;
- поселок Октябрьский Краснопартизанского района;
- поселок Первомайский Лысогорского района;
- деревня Сбродовка МО «Город Саратов»;
- село Софьино Аркадакского района;
- село Яблоновый Гай Ивантеевского района.

Операторами, оказывающими услуги связи, являются ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».

«На сегодняшний день для граждан крайне важно, чтобы цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания. Базовые станции появились в населенных пунктах, которые ранее находились в зонах отсутствия связи или имели нестабильное покрытие. Теперь для более чем 7,5 тыс. жителей стали доступны современные возможности мобильной связи: цифровые сервисы, возможность комфортно получать услуги в электронном виде, работать, учиться и общаться с близкими удаленно с помощью сети Интернет, а также иметь доступ к образовательному контенту и новостям», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.

Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области