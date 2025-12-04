В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи

просмотров: 128

В ноябре текущего года в 31 деревне и селе в регионе впервые появилась современная связь:- поселок Арзянка Балашовского района;- поселки Белоглинный и Непряхин Озинского района;- села Большая Гусиха и Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского района;- село Вознесенка Марксовского района;- село Воронино Самойловского района;- село Вяжля Аткарского района;- села Дьяконовка и Репное, поселок Зооветтехникум Краснокутского района;- села Елховка, Тепловка и Спасское Вольского района;- поселок Калинино Энгельсского района;- село Карамыш Красноармейского района;- село Киевка Новоузенского района;- деревня Кологреевка Калининского района;- села Лунино и Ромашовка Турковского района;- села Нестерово и Чкалово, поселки Полуденный и Прудовой Ершовского района;- село Нижняя Покровка Перелюбского района;- село Новоросляевка Дергачевского района;- поселок Октябрьский Краснопартизанского района;- поселок Первомайский Лысогорского района;- деревня Сбродовка МО «Город Саратов»;- село Софьино Аркадакского района;- село Яблоновый Гай Ивантеевского района.Операторами, оказывающими услуги связи, являются ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».«На сегодняшний день для граждан крайне важно, чтобы цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания. Базовые станции появились в населенных пунктах, которые ранее находились в зонах отсутствия связи или имели нестабильное покрытие. Теперь для более чем 7,5 тыс. жителей стали доступны современные возможности мобильной связи: цифровые сервисы, возможность комфортно получать услуги в электронном виде, работать, учиться и общаться с близкими удаленно с помощью сети Интернет, а также иметь доступ к образовательному контенту и новостям», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области