В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Саратовской области продолжается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), в рамках которого в отдаленных малонаселенных пунктах размещаются базовые станции сотовой связи. Выбор деревень и сел осуществлялся на основании открытого голосования среди населения, прошедшего в 2024 году.
В ноябре текущего года в 31 деревне и селе в регионе впервые появилась современная связь:
- поселок Арзянка Балашовского района;
- поселки Белоглинный и Непряхин Озинского района;
- села Большая Гусиха и Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского района;
- село Вознесенка Марксовского района;
- село Воронино Самойловского района;
- село Вяжля Аткарского района;
- села Дьяконовка и Репное, поселок Зооветтехникум Краснокутского района;
- села Елховка, Тепловка и Спасское Вольского района;
- поселок Калинино Энгельсского района;
- село Карамыш Красноармейского района;
- село Киевка Новоузенского района;
- деревня Кологреевка Калининского района;
- села Лунино и Ромашовка Турковского района;
- села Нестерово и Чкалово, поселки Полуденный и Прудовой Ершовского района;
- село Нижняя Покровка Перелюбского района;
- село Новоросляевка Дергачевского района;
- поселок Октябрьский Краснопартизанского района;
- поселок Первомайский Лысогорского района;
- деревня Сбродовка МО «Город Саратов»;
- село Софьино Аркадакского района;
- село Яблоновый Гай Ивантеевского района.
Операторами, оказывающими услуги связи, являются ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».
«На сегодняшний день для граждан крайне важно, чтобы цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания. Базовые станции появились в населенных пунктах, которые ранее находились в зонах отсутствия связи или имели нестабильное покрытие. Теперь для более чем 7,5 тыс. жителей стали доступны современные возможности мобильной связи: цифровые сервисы, возможность комфортно получать услуги в электронном виде, работать, учиться и общаться с близкими удаленно с помощью сети Интернет, а также иметь доступ к образовательному контенту и новостям», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.
Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области
