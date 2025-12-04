4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Детская музыкальная школа из Саратова признана лучшей в России

В Государственном академическом Большом театре России состоялась торжественная церемония награждения победителей Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Центральную детскую музыкальную школу Саратова признали лучшей ДШИ России. Награду руководителю учреждения вручила Министр культуры России Ольга Любимова.

Детская музыкальная школа из Саратова признана лучшей в России



«Эта награда – заслуженное признание многолетней работы коллектива школы. Благодаря усилиям педагогов в школе создана уникальная атмосфера, которая способствует творческому развитию детей и раскрытию их талантов, воспитанию будущих признанных музыкантов и других деятелей культуры», – поздравил коллектив и воспитанников учреждения губернатор Роман Бусаргин.

Центральная детская музыкальная школа – старейшее учебное заведение Саратова. В следующем году оно отметит 110-летие своей деятельности. За эти годы учреждение окончили тысячи ребят. Ряд воспитанников стали музыкантами мирового уровня, заслуженными и народными артистами России, лауреатами и дипломантами престижных российских и международных конкурсов, заслуженными деятелями культуры и искусства. Сейчас в школе функционируют 8 музыкальных отделений, на которых обучаются порядка 700 детей по 23 специальностям.