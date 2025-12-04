Детская музыкальная школа из Саратова признана лучшей в России
В Государственном академическом Большом театре России состоялась торжественная церемония награждения победителей Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Центральную детскую музыкальную школу Саратова признали лучшей ДШИ России. Награду руководителю учреждения вручила Министр культуры России Ольга Любимова.
«Эта награда – заслуженное признание многолетней работы коллектива школы. Благодаря усилиям педагогов в школе создана уникальная атмосфера, которая способствует творческому развитию детей и раскрытию их талантов, воспитанию будущих признанных музыкантов и других деятелей культуры», – поздравил коллектив и воспитанников учреждения губернатор Роман Бусаргин.
Центральная детская музыкальная школа – старейшее учебное заведение Саратова. В следующем году оно отметит 110-летие своей деятельности. За эти годы учреждение окончили тысячи ребят. Ряд воспитанников стали музыкантами мирового уровня, заслуженными и народными артистами России, лауреатами и дипломантами престижных российских и международных конкурсов, заслуженными деятелями культуры и искусства. Сейчас в школе функционируют 8 музыкальных отделений, на которых обучаются порядка 700 детей по 23 специальностям.
