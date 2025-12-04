Детская музыкальная школа из Саратова признана лучшей в России

просмотров: 140

«Эта награда – заслуженное признание многолетней работы коллектива школы. Благодаря усилиям педагогов в школе создана уникальная атмосфера, которая способствует творческому развитию детей и раскрытию их талантов, воспитанию будущих признанных музыкантов и других деятелей культуры», – поздравил коллектив и воспитанников учреждения губернатор Роман Бусаргин.Центральная детская музыкальная школа – старейшее учебное заведение Саратова. В следующем году оно отметит 110-летие своей деятельности. За эти годы учреждение окончили тысячи ребят. Ряд воспитанников стали музыкантами мирового уровня, заслуженными и народными артистами России, лауреатами и дипломантами престижных российских и международных конкурсов, заслуженными деятелями культуры и искусства. Сейчас в школе функционируют 8 музыкальных отделений, на которых обучаются порядка 700 детей по 23 специальностям.