Актриса Мария Кожевниковав выступит перед школьниками Саратовской области

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и телевидения Марией Кожевниковой состоится 5 декабря в школе №2 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области.

Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Мария Кожевникова выступит с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнают, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.
Мероприятие состоится 5 декабря в 12.30 по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, рабочий поселок Базарный Карабулак, Топольчанская ул, д. 1.