Актриса Мария Кожевниковав выступит перед школьниками Саратовской области

Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Мария Кожевникова выступит с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнают, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.Мероприятие состоится 5 декабря в 12.30 по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, рабочий поселок Базарный Карабулак, Топольчанская ул, д. 1.