Жителям Балаковского района доступна компенсация части расходов, связанных с выполнением кадастровых работ

Меры соцподдержки распространяются на расходы, связанные с выполнением кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учёт жилых домов и жилых домов с хозяйственными постройками, расположенных на земельных участках на территории Балаковского района.При этом уточняется, что максимальный размер компенсации при постановке на государственный кадастровый учет жилого дома составляет 5 тысяч рублей, а если на участке имеются хозпостройки – 6 тысяч рублей.Условием предоставление выплаты является постановка объектов недвижимости, в отношении которых выполнены кадастровые работы, на государственный кадастровый учёт с зарегистрированными правами собственности в период с 1 октября до 31 декабря текущего года.Для получения данной меры социальной поддержки собственник жилья или его уполномоченный представитель должен обратиться в Центр бухгалтерского обслуживания Балаковского района в срок не позднее 31 марта 2026 года.