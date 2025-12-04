4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Жителям Балаковского района доступна компенсация части расходов, связанных с выполнением кадастровых работ

В Балаковском районе доступны меры соцподдержки в форме компенсации части расходов, связанных с кадастровыми работами. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра "Балаковские вести" со ссылкой на администрацию муниципалитета.




Меры соцподдержки распространяются на расходы, связанные с выполнением кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учёт жилых домов и жилых домов с хозяйственными постройками, расположенных на земельных участках на территории Балаковского района.

При этом уточняется, что максимальный размер компенсации при постановке на государственный кадастровый учет жилого дома составляет 5 тысяч рублей, а если на участке имеются хозпостройки – 6 тысяч рублей.

Условием предоставление выплаты является постановка объектов недвижимости, в отношении которых выполнены кадастровые работы, на государственный кадастровый учёт с зарегистрированными правами собственности в период с 1 октября до 31 декабря текущего года.

Для получения данной меры социальной поддержки собственник жилья или его уполномоченный представитель должен обратиться в Центр бухгалтерского обслуживания Балаковского района в срок не позднее 31 марта 2026 года.