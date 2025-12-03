3 декабря 2025 СРЕДА
Благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат. В данный момент идет получение разрешительной документации.

Использовать цифровой рентген можно не только для того, чтобы быстро поставить диагноз, но и для того, что отследить прогресс в процессе лечения. Своевременная оценка динамики позволяет быстро скорректировать назначения, избежать побочных эффектов и добиться максимально возможного результата.

«Новый цифровой рентген-аппарат даёт высокое качество изображения, позволяет записывать результаты исследований на любой цифровой носитель, передавать их на монитор рабочего компьютера специалиста, а также хранить в электронном архиве и получать копии. Исследование проводится строго по назначению врача, записаться на обследование и получить подробную информацию можно в регистратуре поликлиники», - пояснила главный врач районной больницы Светлана Светова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министерство здравоохранения Саратовской области