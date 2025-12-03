3 декабря 2025 СРЕДА
17:30 | 03 декабря
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат
16:30 | 03 декабря
Саратовская область вышла в лидеры по закупке бесплатных лекарств на одного
15:15 | 03 декабря
Бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность
12:30 | 03 декабря
В Саратове почтили память павших воинов в День Неизвестного Солдата
11:30 | 03 декабря
Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона прошли обучение по наставничеству
11:00 | 03 декабря
Саратовцы написали Географический диктант в экологическом парке «Андреевская застава»
10:15 | 03 декабря
Саратовская область вошла в топ-Саратовская область вошла в топ-10 регионов, которые выбирают для переселения
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что одним из основных результатов грамотного взаимодействия депутатского корпуса и Правительства региона является увеличение финансирования на обеспечение бесплатными лекарствами льготных категорий граждан именно из областного бюджета - почти 4,5 млрд рублей с темпом роста только за год более чем на 40%. В следующем году сумма составит свыше 5 млрд рублей.




Сегодня Саратовская область имеет один из самых высоких показателей в ПФО по расходам в этом направлении на одного жителя.

«Важно, что изменения в системе обеспечения льготными лекарствами, по которой объективно накопилось достаточно вопросов, касаются не только финансирования, но и в целом организации этой работы. В рамках собственных ресурсов мы нашли возможность внедрить новую единую электронную систему, которая уже работает во многих учреждениях здравоохранения и фактически дает эффект. Количество жалоб на проблему с выдачей льготных лекарств снизилось. Сейчас это точечные сбои, на которые министерство здравоохранения оперативно реагирует. И задачи для профильного министерства на этом не заканчиваются - система продолжит дорабатываться, чтобы выстроить самую эффективную модель», - отметил глава региона.