Саратовская область вышла в лидеры по закупке бесплатных лекарств на одного
Губернатор Роман Бусаргин подчеркнул, что одним из основных результатов грамотного взаимодействия депутатского корпуса и Правительства региона является увеличение финансирования на обеспечение бесплатными лекарствами льготных категорий граждан именно из областного бюджета - почти 4,5 млрд рублей с темпом роста только за год более чем на 40%. В следующем году сумма составит свыше 5 млрд рублей.
Сегодня Саратовская область имеет один из самых высоких показателей в ПФО по расходам в этом направлении на одного жителя.
«Важно, что изменения в системе обеспечения льготными лекарствами, по которой объективно накопилось достаточно вопросов, касаются не только финансирования, но и в целом организации этой работы. В рамках собственных ресурсов мы нашли возможность внедрить новую единую электронную систему, которая уже работает во многих учреждениях здравоохранения и фактически дает эффект. Количество жалоб на проблему с выдачей льготных лекарств снизилось. Сейчас это точечные сбои, на которые министерство здравоохранения оперативно реагирует. И задачи для профильного министерства на этом не заканчиваются - система продолжит дорабатываться, чтобы выстроить самую эффективную модель», - отметил глава региона.
