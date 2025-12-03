Саратовская область вышла в лидеры по закупке бесплатных лекарств на одного

просмотров: 110

Сегодня Саратовская область имеет один из самых высоких показателей в ПФО по расходам в этом направлении на одного жителя.«Важно, что изменения в системе обеспечения льготными лекарствами, по которой объективно накопилось достаточно вопросов, касаются не только финансирования, но и в целом организации этой работы. В рамках собственных ресурсов мы нашли возможность внедрить новую единую электронную систему, которая уже работает во многих учреждениях здравоохранения и фактически дает эффект. Количество жалоб на проблему с выдачей льготных лекарств снизилось. Сейчас это точечные сбои, на которые министерство здравоохранения оперативно реагирует. И задачи для профильного министерства на этом не заканчиваются - система продолжит дорабатываться, чтобы выстроить самую эффективную модель», - отметил глава региона.