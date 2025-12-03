Бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность

просмотров: 116

"В частности, на развитие здравоохранения планируется направить значительные средства, что позволит продолжить начатую в 2025 году работу по модернизации существующих медицинских учреждений, закупке современного оборудования и ремонту их дворовых территорий. Это направление находится на особом контроле губернатора, вопросы качества оказания медицинской помощи обсуждаются на встречах с жителями, в том числе в районах области. Роман Викторович слышит жителей региона и максимально пытается учитывать их потребности при выделении средств на сферу здравоохранения.Образование также не остается без внимания. В бюджете предусмотрены средства на улучшение материально-технической базы школ и детских садов. Работа в этом направлении ведется не первый год и постепенно охватывает всё большую часть образовательных учреждений.Социальная политика также находится в ключевых приоритетах регионального правительства. Помимо индексации социальных выплат, предусмотрены меры поддержки малоимущих граждан, многодетных семей и инвалидов.Таким образом, проект бюджета на 2026 год отражает стремление областного правительства обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона, сохранить качество жизни населения и поддержать отдельные слои общества. Губернатор ставит основную задачу, чтобы бюджет был не просто финансовым документом, а инструментом достижения стратегических целей развития области. Кроме того, приоритетной остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей."