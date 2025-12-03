3 декабря 2025 СРЕДА
17:30 | 03 декабря
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат
16:30 | 03 декабря
Саратовская область вышла в лидеры по закупке бесплатных лекарств на одного
15:15 | 03 декабря
Бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность
12:30 | 03 декабря
В Саратове почтили память павших воинов в День Неизвестного Солдата
11:30 | 03 декабря
Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона прошли обучение по наставничеству
11:00 | 03 декабря
Саратовцы написали Географический диктант в экологическом парке «Андреевская застава»
10:15 | 03 декабря
Саратовская область вошла в топ-Саратовская область вошла в топ-10 регионов, которые выбирают для переселения
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность

Заслуженный экономист РФ Александр Степанов: бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность: более ста миллиардов рублей заложено на здравоохранение, спорт, образование, культуру и социальную политику, предусмотрена индексация социальных выплат.



"В частности, на развитие здравоохранения планируется направить значительные средства, что позволит продолжить начатую в 2025 году работу по модернизации существующих медицинских учреждений, закупке современного оборудования и ремонту их дворовых территорий. Это направление находится на особом контроле губернатора, вопросы качества оказания медицинской помощи обсуждаются на встречах с жителями, в том числе в районах области. Роман Викторович слышит жителей региона и максимально пытается учитывать их потребности при выделении средств на сферу здравоохранения.
Образование также не остается без внимания. В бюджете предусмотрены средства на улучшение материально-технической базы школ и детских садов. Работа в этом направлении ведется не первый год и постепенно охватывает всё большую часть образовательных учреждений.
Социальная политика также находится в ключевых приоритетах регионального правительства. Помимо индексации социальных выплат, предусмотрены меры поддержки малоимущих граждан, многодетных семей и инвалидов.
Таким образом, проект бюджета на 2026 год отражает стремление областного правительства обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона, сохранить качество жизни населения и поддержать отдельные слои общества. Губернатор ставит основную задачу, чтобы бюджет был не просто финансовым документом, а инструментом достижения стратегических целей развития области. Кроме того, приоритетной остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей."