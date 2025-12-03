В Саратове почтили память павших воинов в День Неизвестного Солдата

просмотров: 130

В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, на Воскресенском кладбище прошла церемония возложения цветов к монументу Воину-освободителю. В братской могиле захоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.Губернатор Роман Бусаргин перед заседанием областной думы, на котором будет рассмотрен бюджет 2026-2028 годов, вместе с представителями депутатского корпуса, правоохранительных органов, общественных и военно-патриотических организаций почтили память без вести пропавших советских и российских солдат минутой молчания.День неизвестного Солдата в России отмечается 3 декабря. В этот день, в 1966 году, в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня на этом месте располагается Пост №1 Почетного караула.