3 декабря 2025 СРЕДА
17:30 | 03 декабря
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат
16:30 | 03 декабря
Саратовская область вышла в лидеры по закупке бесплатных лекарств на одного
15:15 | 03 декабря
Бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность
12:30 | 03 декабря
В Саратове почтили память павших воинов в День Неизвестного Солдата
11:30 | 03 декабря
Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона прошли обучение по наставничеству
11:00 | 03 декабря
Саратовцы написали Географический диктант в экологическом парке «Андреевская застава»
10:15 | 03 декабря
Саратовская область вошла в топ-Саратовская область вошла в топ-10 регионов, которые выбирают для переселения
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
В День Неизвестного Солдата, 3 декабря, на Воскресенском кладбище прошла церемония возложения цветов к монументу Воину-освободителю. В братской могиле захоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Роман Бусаргин перед заседанием областной думы, на котором будет рассмотрен бюджет 2026-2028 годов, вместе с представителями депутатского корпуса, правоохранительных органов, общественных и военно-патриотических организаций почтили память без вести пропавших советских и российских солдат минутой молчания.

День неизвестного Солдата в России отмечается 3 декабря. В этот день, в 1966 году, в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня на этом месте располагается Пост №1 Почетного караула.