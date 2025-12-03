3 декабря 2025 СРЕДА
Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона прошли обучение по наставничеству

С 24 по 26 ноября 2025 года для представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений Саратовской области был проведен курс повышения квалификации «Наставник в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: правовое регулирование и организационные основы деятельности».

46 участников изучали правовые основы деятельности наставника, освоили эффективные формы профилактической работы и механизмы взаимодействия с учреждениями системы. Особое внимание было уделено психологическому практикуму, направленному на выстраивание конструктивного диалога между наставником, ребенком и его родителями.

Важно отметить, что данный курс способствует переориентации ценностных установок несовершеннолетних, стабилизации их эмоционально-психологического состояния, переосмыслению отношения к жизни и окружающим людям, формированию у несовершеннолетних положительных целей и жизненных перспектив.

По итогам успешной аттестации все слушатели получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

«Такое обучение — это не просто прохождение курса. Это шаг к тому, чтобы наставничество перестало быть инициативой энтузиастов, а стало официально работающей, уважаемой и эффективной частью государственной системы профилактики в Саратовской области», - отметила председатель областной комиссии Анастасия Борода.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области