Саратовцы написали Географический диктант в экологическом парке «Андреевская застава»

Организаторы создали особую атмосферу для участников. Письменная часть диктанта проходила в охотничьем домике парка, а на уличной территории были организованы интерактивные зоны с экспонатами выставки о традициях народов России, консультациями экспертов и информацией о помощи диким животным. В мероприятии участвовали школьники из саратовских школ №102 и №87, студенты колледжа радиоэлектроники, а также семьи из Саратова и Энгельса.Географический диктант, проводящийся с 2015 года, в 2025-м объединил участников из более чем 135 стран. Акция способствует популяризации географических знаний и понимания природных процессов, что особенно важно в условиях современных экологических вызовов.