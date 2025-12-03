Саратовцы написали Географический диктант в экологическом парке «Андреевская застава»
В рамках международной акции Русского географического общества жители Саратовской области приняли участие в Географическом диктанте на площадке экологического парка «Андреевская застава». Площадка, являющаяся полевой базой Саратовского отделения РГО и географического факультета СГУ, в третий раз стала местом проведения просветительской акции.
Организаторы создали особую атмосферу для участников. Письменная часть диктанта проходила в охотничьем домике парка, а на уличной территории были организованы интерактивные зоны с экспонатами выставки о традициях народов России, консультациями экспертов и информацией о помощи диким животным. В мероприятии участвовали школьники из саратовских школ №102 и №87, студенты колледжа радиоэлектроники, а также семьи из Саратова и Энгельса.
Географический диктант, проводящийся с 2015 года, в 2025-м объединил участников из более чем 135 стран. Акция способствует популяризации географических знаний и понимания природных процессов, что особенно важно в условиях современных экологических вызовов.
