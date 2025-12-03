3 декабря 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 03 декабря
В Ровенской районной больнице установлен новый рентген-аппарат
16:30 | 03 декабря
Саратовская область вышла в лидеры по закупке бесплатных лекарств на одного
15:15 | 03 декабря
Бюджет Саратовской области на 2026 год сохраняет свою социальную направленность
12:30 | 03 декабря
В Саратове почтили память павших воинов в День Неизвестного Солдата
11:30 | 03 декабря
Специалисты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона прошли обучение по наставничеству
11:00 | 03 декабря
Саратовцы написали Географический диктант в экологическом парке «Андреевская застава»
10:15 | 03 декабря
Саратовская область вошла в топ-Саратовская область вошла в топ-10 регионов, которые выбирают для переселения
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
Новости
В Саратовской области продолжается реализация Государственной программы по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.


С 2010 года участниками программы стали более 31 тысячи соотечественников и членов их семей, в том числе более 400 человек в 2025 году.

По данным Миграционной службы МВД России, Саратовская область входит в топ-10 регионов, принявших переселенцев за все время действия госпрограммы.

Напоминаем, в программе могут принять участие соотечественники, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на ее территории, владеющие русским языком и соблюдающие традиции и обычаи народов Российской Федерации.

Среди соотечественников, ставших участниками программы, преобладают молодые люди с высшим и средним образованием и опытом работы, знающие русский язык.

Приоритетным правом на участие в программе пользуются соотечественники, имеющие квалификацию и опыт работы по востребованным на региональном рынке труда профессиям, а также граждане, планирующие занятость в сферах образования и здравоохранения в сельской местности.

Участникам программы оказывается поддержка по линии Правительства области и ГУ МВД Саратовской области. Кадровые центры районов области оказывают всем прибывающим соотечественникам содействие в трудоустройстве на местах.

Как отмечают участники программы, Саратовская область привлекает климатическими условиями, разнообразием природы, развитой инфраструктурой как регионального центра, так и городских и сельских поселений. «Мы переехали в Саратов в далеком 2011 году. За это время город настолько изменился, что просто не передать словами. Новые поликлиники, новые школы, детсады, есть куда пойти с детьми. Конечно, поражает, как изменился облик города с появлением новой Набережной, различных пешеходных зон. За эти годы наши отзывы помогли многим друзьям выбрать себе новую малую родину», – рассказала одна из участниц программы.