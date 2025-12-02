Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников

просмотров: 75

«Привлечение участников специальной военной операции к патриотической работе с молодежью — это важный и правильный шаг. Он дает подрастающему поколению уникальную возможность услышать правду из первых уст, напрямую пообщаться с настоящими героями. В эпоху информационного шума и попыток переписать историю такая прямая коммуникация бесценна. Она формирует у молодежи устойчивое историческое сознание и иммунитет к манипуляциям. Я уверена, что после благодаря региональной программе «Наши герои» ветераны СВО станут сильными наставниками для нашей молодежи. Эти люди будут для школьников и студентов примером профессионализма, настоящими проводниками ценностей долга, чести и любви к Родине», - отметила Людмила Корнилова.Региональная программа «Наши герои» реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Владимира Путина "Время Героев".