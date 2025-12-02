2 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Заслуженный учитель России, Герой Труда России Людмила Корнилова оценила значимость поддержки ветеранов СВО в рамках региональной программы «Наши герои».
«Привлечение участников специальной военной операции к патриотической работе с молодежью — это важный и правильный шаг. Он дает подрастающему поколению уникальную возможность услышать правду из первых уст, напрямую пообщаться с настоящими героями. В эпоху информационного шума и попыток переписать историю такая прямая коммуникация бесценна. Она формирует у молодежи устойчивое историческое сознание и иммунитет к манипуляциям. Я уверена, что после благодаря региональной программе «Наши герои» ветераны СВО станут сильными наставниками для нашей молодежи. Эти люди будут для школьников и студентов примером профессионализма, настоящими проводниками ценностей долга, чести и любви к Родине», - отметила Людмила Корнилова.

Региональная программа «Наши герои» реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Владимира Путина "Время Героев".