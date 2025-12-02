2 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Нижнем Новгороде подвели итоги XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

В финал вышли 370 проектов из 57 регионов России, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии.

Как рассказали в Саратовском туристском информационном центре регион завоевал четыре награды:

- II Межрегиональный туристический форум «Червленый Яр» (Балашовский район) - 3-е место в номинации «Лучшее деловое событие в области туризма»;

- VIII Всероссийский фестиваль народных мастеров «Палитра ремесел» (Саратов) - 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел»;

- «Турслет на утесе Степана Разина: Созерцание на 720 градусов» (Красноармейский район) - победитель в номинации «Лучшее туристическое событие для семьи»;

- фестиваль военных и гражданских духовых оркестров «В каждой ноте - марш Победы!» (Энгельсский район) - специальный диплом в номинации «За лучшее туристическое событие в области патриотического воспитания».

«Событийный туризм — одно из самых динамично развивающихся направлений в России, в нашем регионе это тоже значительный сектор туристской отрасли, ежегодно в рамках событийного календаря проходят более 50 фестивалей и мероприятий от культурных до спортивных, которые интересны для посещения. Участие в премии в области событийного туризма Russian Event Award — это инвестиции в продвижение и развитие фестиваля, призовое место — имиджевый капитал, которым каждое событие может распорядиться по-своему: привлечь партнеров или найти спонсора, убедить туроператоров привезти туристов из других регионов, ну, и конечно, очень ценный результат — это опыт и коммуникация с успешными событийными проектами страны и обратная связь от экспертов, что поможет в дальнейшем развитии наших событий», - рассказала директор саратовского туристского информационного центра Наталья Шустикова.