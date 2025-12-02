Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards

просмотров: 92

В Нижнем Новгороде подвели итоги XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.В финал вышли 370 проектов из 57 регионов России, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии.Как рассказали в Саратовском туристском информационном центре регион завоевал четыре награды:- II Межрегиональный туристический форум «Червленый Яр» (Балашовский район) - 3-е место в номинации «Лучшее деловое событие в области туризма»;- VIII Всероссийский фестиваль народных мастеров «Палитра ремесел» (Саратов) - 2-е место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел»;- «Турслет на утесе Степана Разина: Созерцание на 720 градусов» (Красноармейский район) - победитель в номинации «Лучшее туристическое событие для семьи»;- фестиваль военных и гражданских духовых оркестров «В каждой ноте - марш Победы!» (Энгельсский район) - специальный диплом в номинации «За лучшее туристическое событие в области патриотического воспитания».«Событийный туризм — одно из самых динамично развивающихся направлений в России, в нашем регионе это тоже значительный сектор туристской отрасли, ежегодно в рамках событийного календаря проходят более 50 фестивалей и мероприятий от культурных до спортивных, которые интересны для посещения. Участие в премии в области событийного туризма Russian Event Award — это инвестиции в продвижение и развитие фестиваля, призовое место — имиджевый капитал, которым каждое событие может распорядиться по-своему: привлечь партнеров или найти спонсора, убедить туроператоров привезти туристов из других регионов, ну, и конечно, очень ценный результат — это опыт и коммуникация с успешными событийными проектами страны и обратная связь от экспертов, что поможет в дальнейшем развитии наших событий», - рассказала директор саратовского туристского информационного центра Наталья Шустикова.