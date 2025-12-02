В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»

просмотров: 75

В Саратове состоялся финал Всероссийского конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта».Участники должны были создать современный офисно-деловой центр и интегрировать его в историческое пространство объекта культурного наследия – ансамбля Малой мельницы Шмидта (ул. Чернышевсого, 90).Из 11 команд в финал вышло 4. В рамках очной защиты каждый участник презентовал свою концепцию развития и ответил на вопросы экспертного жюри. Победителем конкурса стало саратовское архитектурное бюро, ему достался приз в 1 млн рублей. В проекте: несколько офисных корпусов, различные общественные и рекреационные пространства, дождевые сады.Как рассказала главный архитектор области Анастасия Пузанова собственник планирует заключить договор о комплексном развитии территории.