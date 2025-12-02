За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений

просмотров: 74

Протоколы об административном правонарушении были составлены с 15 по 30 ноября в отношении граждан, которые охотились в Гагаринском (5), Аркадакском (4), Татищевском (1), Балаковском (2), Калининском (1), Пугачевском (1) и Перелюбском (1) районах. Во всех случаях у граждан имелись проблемы с разрешительной документацией. Зафиксированы и нарушения при сдаче сведений об охоте.Также за это время по фактам нарушения правил охоты и пользования объектами животного мира комитет возбудил 2 административных дела в отношении юридических лиц. Проводится административное расследование.С начала года совместно с правоохранительными органами комитет провел 5400 рейдов, возбуждено 853 дела об административных правонарушениях. Сумма штрафных санкций составила почти 1,5 млн рублей.Напоминаем, что 30 ноября закончился срок добычи уток, гусей, болотно-луговой, полевой дичи. В течение 20 дней после окончания охоты необходимо предоставить сведения о добытых ресурсах и их количестве. Документы принимаются по месту выдачи разрешений, у охотпользователя или в Комитете.