2 декабря 2025 ВТОРНИК
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В ноябре комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства зарегистрировано 29 нарушений. Только за последние две недели в охотугодьях Саратовской области во время рейдов выявлено 15 нарушений.


Протоколы об административном правонарушении были составлены с 15 по 30 ноября в отношении граждан, которые охотились в Гагаринском (5), Аркадакском (4), Татищевском (1), Балаковском (2), Калининском (1), Пугачевском (1) и Перелюбском (1) районах. Во всех случаях у граждан имелись проблемы с разрешительной документацией. Зафиксированы и нарушения при сдаче сведений об охоте.

Также за это время по фактам нарушения правил охоты и пользования объектами животного мира комитет возбудил 2 административных дела в отношении юридических лиц. Проводится административное расследование.

С начала года совместно с правоохранительными органами комитет провел 5400 рейдов, возбуждено 853 дела об административных правонарушениях. Сумма штрафных санкций составила почти 1,5 млн рублей.

Напоминаем, что 30 ноября закончился срок добычи уток, гусей, болотно-луговой, полевой дичи. В течение 20 дней после окончания охоты необходимо предоставить сведения о добытых ресурсах и их количестве. Документы принимаются по месту выдачи разрешений, у охотпользователя или в Комитете.