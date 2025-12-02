2 декабря 2025 ВТОРНИК
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам».

Выставка создана на основе фондовых коллекций Саратовского областного музея краеведения и зоологического музея СГУ им. Н. Г. Чернышевского при грантовой поддержке министерства культуры Саратовской области.

Экспозиция рассказывает об особо охраняемых природных территориях Саратовского Прихоперья, которые были созданы для сохранения уникальных уголков природы.

На выставке можно получить представление об истории, ландшафтах, особенностях растительности этих по-своему уникальных территорий, а также познакомиться с некоторыми из их обитателей.

Для создания выставки музеем были проведены экспедиции по сбору материалов об особо охраняемых природных территориях.

Выставка дополнена интерактивными элементами, которые помогут будущим экотуристам и путешественникам лучше усвоить правила посещения заповедных мест. Кроме того, специально для выставки разработана настольная игра «Путешествие по Хопру», которая поможет проверить свои знания о местной природе и в увлекательной форме получить дополнительную информацию. В контекст выставки включен видеоролик, знакомящий с живописными местами вдоль Хопра. Кроме того, здесь можно услышать голоса некоторых птиц, обитающих на берегах этой реки и представленных на выставке.