В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»

В Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам».Выставка создана на основе фондовых коллекций Саратовского областного музея краеведения и зоологического музея СГУ им. Н. Г. Чернышевского при грантовой поддержке министерства культуры Саратовской области.Экспозиция рассказывает об особо охраняемых природных территориях Саратовского Прихоперья, которые были созданы для сохранения уникальных уголков природы.На выставке можно получить представление об истории, ландшафтах, особенностях растительности этих по-своему уникальных территорий, а также познакомиться с некоторыми из их обитателей.Для создания выставки музеем были проведены экспедиции по сбору материалов об особо охраняемых природных территориях.Выставка дополнена интерактивными элементами, которые помогут будущим экотуристам и путешественникам лучше усвоить правила посещения заповедных мест. Кроме того, специально для выставки разработана настольная игра «Путешествие по Хопру», которая поможет проверить свои знания о местной природе и в увлекательной форме получить дополнительную информацию. В контекст выставки включен видеоролик, знакомящий с живописными местами вдоль Хопра. Кроме того, здесь можно услышать голоса некоторых птиц, обитающих на берегах этой реки и представленных на выставке.