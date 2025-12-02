Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»

просмотров: 88

По единому номеру 122 помогут записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом, а также получить справочную информацию об адресах, телефонах, графиках работы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области.Операторы бесплатного Единого централизованного регионального медицинского колл-центра работают ежедневно с 8:00 до 20:00, в том числе в выходные и праздничные дни.При обращении в колл-центр вызов врача на дом возможен по месту фактического нахождения пациента, имеющего полис обязательного медицинского страхования, в том числе и при отсутствии прикрепления к соответствующей медицинской организации.«Саратовская область относится к числу регионов, использующих новейшие технологии в медицине. В настоящее время в Едином централизованном региональном медицинском колл-центре внедряется работа голосового помощника на базе технологии искусственного интеллекта. Уже сейчас голосовой помощник позволяет осуществить запись на прием к врачу в автоматическом режиме. На базе технологии искусственного интеллекта внедряется функция напоминания пациентам о предстоящем приеме врача, включая «узких» специалистов», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.