2 декабря 2025 ВТОРНИК
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
Новости / Здоровье
По единому номеру 122 помогут записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом, а также получить справочную информацию об адресах, телефонах, графиках работы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области.

Операторы бесплатного Единого централизованного регионального медицинского колл-центра работают ежедневно с 8:00 до 20:00, в том числе в выходные и праздничные дни.

При обращении в колл-центр вызов врача на дом возможен по месту фактического нахождения пациента, имеющего полис обязательного медицинского страхования, в том числе и при отсутствии прикрепления к соответствующей медицинской организации.

«Саратовская область относится к числу регионов, использующих новейшие технологии в медицине. В настоящее время в Едином централизованном региональном медицинском колл-центре внедряется работа голосового помощника на базе технологии искусственного интеллекта. Уже сейчас голосовой помощник позволяет осуществить запись на прием к врачу в автоматическом режиме. На базе технологии искусственного интеллекта внедряется функция напоминания пациентам о предстоящем приеме врача, включая «узких» специалистов», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.