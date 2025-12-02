2 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр

Новости / Культура
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр


В Детской школе искусств №3 города Энгельса участники «Народного коллектива» учебный театр «Лицедеи», под руководством Светланы Геннадьевны Жуковой, отметили 15-летие театра.

В коллективе – 32 юных артиста. Регулярно ученики Светланы Геннадьевны становятся обладателями высших наград на самых престижных творческих конкурсах – Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», окружном фестивале «Театральное Приволжье», конкурсном отборе на получение губернаторской стипендии» и многих других. Все ребята участвуют в самых важных и ответственных мероприятиях региона.

В этом году ребята, помимо прочего, играли в масштабном театрально-музыкальном перформансе «Дети войны Великой Победе», созданном на базе региональной творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга».

Сейчас юные артисты и их руководитель готовятся представить свою работу на суд жюри регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.