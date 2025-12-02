2 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
В этом году в 8 учебных заведениях Аркадакского района установили локальные очистные сооружения благодаря региональной программе, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.

Оборудование по очистке воды появилось в школах сел Ольшанка, Новосельское, Красное Знамя, Кистендей, Росташи, Семеновка и Малиновка, а также в учебном заведении города Аркадак. Качество воды улучшилось для 800 учащихся.

«В этом году по решению губернатора Романа Бусаргина на реализацию региональной программы было выделено 14,5 млн рублей. Водоочистное оборудование установлено в 38 школах и детских садах 9 районов области, а также в Саратове и ЗАТО Светлый», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.