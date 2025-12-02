В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах

просмотров: 108

В этом году в 8 учебных заведениях Аркадакского района установили локальные очистные сооружения благодаря региональной программе, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.Оборудование по очистке воды появилось в школах сел Ольшанка, Новосельское, Красное Знамя, Кистендей, Росташи, Семеновка и Малиновка, а также в учебном заведении города Аркадак. Качество воды улучшилось для 800 учащихся.«В этом году по решению губернатора Романа Бусаргина на реализацию региональной программы было выделено 14,5 млн рублей. Водоочистное оборудование установлено в 38 школах и детских садах 9 районов области, а также в Саратове и ЗАТО Светлый», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.