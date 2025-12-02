Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей

просмотров: 121

В Саратовской государственной юридической академии в рамках Гражданского форума Саратовской области прошел II Региональный форум общественных наблюдателей. Участники форума — эксперты, юристы, общественники и наблюдатели — обсудили последние изменения в законодательстве, регулирующем деятельность наблюдателей, вопросы противодействия распространению недостоверной информации и практики повышения общественного доверия.Еще одна переговорная площадка была посвящена вопросам поддержки семьи. В ходе сессии «Не дожидаясь беды: как общество может помочь кровной семье?» и «Профессия – родитель? Нужна ли поддержка приемным семьям?» участники обсудили конкретные механизмы раннего выявления семей в трудной жизненной ситуации и разобрались, какая системная поддержка необходима приемным родителям для успешного воспитания детей.