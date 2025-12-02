2 декабря 2025 ВТОРНИК
17:00 | 02 декабря
В Саратове выбрали лучшую архитектурно-градостроительную концепцию городского квартала «Малая мельница Шмидта»
16:00 | 02 декабря
За ноябрь в охотугодьях Саратовской области выявлено 29 нарушений
15:15 | 02 декабря
Заслуженный учитель России считает финалистов программы «Наши герои» примером для школьников
15:00 | 02 декабря
В Саратове открылась выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам»
14:58 | 02 декабря
Туристические проекты из Саратовской области отметили на Russian Event Awards
14:00 | 02 декабря
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
13:30 | 02 декабря
В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» - 15-летний театр
11:30 | 02 декабря
В Аркадакском районе установили водоочистное оборудование в 8 школах
10:30 | 02 декабря
Строительство поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе вышло на финальную стадию
09:24 | 02 декабря
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей
Участники Гражданского форума обсудили поддержку семей


В Саратовской государственной юридической академии в рамках Гражданского форума Саратовской области прошел II Региональный форум общественных наблюдателей. Участники форума — эксперты, юристы, общественники и наблюдатели — обсудили последние изменения в законодательстве, регулирующем деятельность наблюдателей, вопросы противодействия распространению недостоверной информации и практики повышения общественного доверия.

Еще одна переговорная площадка была посвящена вопросам поддержки семьи. В ходе сессии «Не дожидаясь беды: как общество может помочь кровной семье?» и «Профессия – родитель? Нужна ли поддержка приемным семьям?» участники обсудили конкретные механизмы раннего выявления семей в трудной жизненной ситуации и разобрались, какая системная поддержка необходима приемным родителям для успешного воспитания детей.