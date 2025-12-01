1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»


Проект, созданный анимационной студией «Воронеж» при поддержке Института развития интернета и Госкорпорации «Росатом», реализуется в рамках «Десятилетия науки и технологий» и 80-летия отечественной атомной промышленности. Сценарист и режиссер сериала – Алексей Замыслов («Супергерои.ру», «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“», «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»).

В центре истории – невероятное открытие российских ученых: на острове Врангеля они находят древний криогенный саркофаг с живым мамонтенком внутри. Но сенсационная находка оказывается в руках беспринципных бизнесменов, мечтающих превратить уникальное существо в объект для наживы. Спасти мамонтёнка берутся обычные школьники из российского города Благовещенска и из китайского города Хэйхэ. Вместе героям предстоит опасное и захватывающее путешествие по всей России – от Сибири и Камчатки до суровой Арктики и острова Врангеля. На пути им помогут представители коренных народов Севера, ученые, а также экипаж самого современного атомного ледокола. Благодаря дружбе и готовности к самопожертвованию герои помогут мамонтенку не только обрести свободу и семью, но и раскрыть великую тайну его происхождения.

Народный артист России Сергей Безруков исполнил роль отважного капитана атомного ледокола «Игорь Курчатов». Герой Безрукова будет не только говорить его голосом, но и иметь внешний образ актера. Это первый мультфильм, где актер будет реализован как компьютерный персонаж.

Все пять 20-минутных серий "Героев Арктики" уже доступны на платформе "Кинопоиск" https://hd.kinopoisk.ru/film/2ebfa882a89c44f88c3256a21aa9b6b0.

По информации Института развития интернета