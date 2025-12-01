В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»

просмотров: 94

Состоялась рабочая встреча министра образования Саратовской области Александра Пажитнева с представителями агропромышленной компании «РусАгро». Основной темой переговоров стала совместная подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Профессионалитет» в 2027 году.В рамках планируемого проекта ключевым партнером и заказчиком кадров выступит Аткарский маслоэкстракционный завод компании «РусАгро». Базовой образовательной организацией для реализации программы выбран Аткарский политехнический колледж, где уже открыты две новые специальности, ориентированные на потребности предприятия: «Технология жиров и жирозаменителей» и «Технология продуктов питания из растительного сырья».Стороны обсудили детали будущего образовательно-производственного кластера. Компания-работодатель готова обеспечить широкую интеграцию в учебный процесс: за счет партнера в колледже будут оборудованы современные лаборатории и учебные классы, а также проведен необходимый ремонт помещений. Это позволит создать условия для практико-ориентированного обучения по стандартам реального производства.Министр образования подчеркнул, что данная инициатива – яркий пример эффективного государственно-частного партнерства, направленного на опережающую подготовку квалифицированных специалистов.«Активная работа по подготовке кадров для экономики региона – наш ключевой приоритет. Проект «Профессионалитет» позволяет максимально сблизить систему среднего профессионального образования с запросами ведущих предприятий. Совместный проект с компанией «РусАгро» на базе Аткарского политехнического колледжа обеспечит завод высококлассными технологами, а выпускников – гарантированным трудоустройством и успешной карьерой», – отметил министр.Подготовка комплексной заявки на участие в отборе «Профессионалитета» будет продолжена. Реализация проекта начнется после победы в конкурсном отборе.По информации министерства образования области