1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
Состоялась рабочая встреча министра образования Саратовской области Александра Пажитнева с представителями агропромышленной компании «РусАгро». Основной темой переговоров стала совместная подготовка заявки на участие в федеральном проекте «Профессионалитет» в 2027 году.

В рамках планируемого проекта ключевым партнером и заказчиком кадров выступит Аткарский маслоэкстракционный завод компании «РусАгро». Базовой образовательной организацией для реализации программы выбран Аткарский политехнический колледж, где уже открыты две новые специальности, ориентированные на потребности предприятия: «Технология жиров и жирозаменителей» и «Технология продуктов питания из растительного сырья».

Стороны обсудили детали будущего образовательно-производственного кластера. Компания-работодатель готова обеспечить широкую интеграцию в учебный процесс: за счет партнера в колледже будут оборудованы современные лаборатории и учебные классы, а также проведен необходимый ремонт помещений. Это позволит создать условия для практико-ориентированного обучения по стандартам реального производства.

Министр образования подчеркнул, что данная инициатива – яркий пример эффективного государственно-частного партнерства, направленного на опережающую подготовку квалифицированных специалистов.

«Активная работа по подготовке кадров для экономики региона – наш ключевой приоритет. Проект «Профессионалитет» позволяет максимально сблизить систему среднего профессионального образования с запросами ведущих предприятий. Совместный проект с компанией «РусАгро» на базе Аткарского политехнического колледжа обеспечит завод высококлассными технологами, а выпускников – гарантированным трудоустройством и успешной карьерой», – отметил министр.

Подготовка комплексной заявки на участие в отборе «Профессионалитета» будет продолжена. Реализация проекта начнется после победы в конкурсном отборе.

По информации министерства образования области