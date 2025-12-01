1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались

Новости / Главное в политике
Депутат Облдумы от «Единой России» Сергей Гладков в своем телеграм-канале дал оценку публикации в адрес Арбитражного суда области

В своём заявлении парламентарий назвал данную публикацию «обвинительным опусом», а её появление – «попыткой излияния бессильной злобы» со стороны бизнесмена Курихина. По мнению Гладкова, статья является реакцией на «справедливые решения суда», которые не устроили Курихина.

Он охарактеризовал действия, описанные в статье, как «наезды» в стиле 90-х:

«Девяностые прошли, но методы у их персонажей остались неизменны. И так называемые «наезды» в стиле «передачи приветов», пусть даже и через подконтрольные СМИ - явный стиль бандитов 90-х.

А если учесть, что подобный накат реализуется на независимую ветвь власти, то иначе как правовым беспределом назвать это нельзя. Правда беспредел - это любимая сфера для личностей, подобных Курихину. Например, используя властные полномочия, оказывать давление при назначении судей, чтобы потом требовать нужных решений или применять возможности изменения законодательства в угоду личному бизнесу.

А когда закон отвечает справедливыми решениями в судах, когда следуют совершенно логичные решения по лишению депутатского мандата за коррупционные нарушения, как в случае с Курихиным, то начинается медийная атака на органы власти и их представителей», - подчеркнул Сергей Гладков.

Депутат также высказался о том, что, распространяя подобные материалы, СМИ нужно помнить об ответственности перед законом. Он выразил уверенность в том, что попытки оказать давление на правосудие и дискредитировать государственные институты «не пройдут».