Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
В Москве прошел финал IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания», объединившей лучших советников директоров по воспитанию со всей страны. Саратовскую область на престижном конкурсе представили советник директора по воспитанию школы №20 имени М.И. Кулькиной Энгельсского района Александра Попович, вошедшая в число финалистов в номинации «Навигатор детских открытий», а также участник детского экспертного совета Николай Сухоручкин и ведущий эксперт Росдетцентра Галина Сотникова.
Премия, организованная Российским детско-юношеским центром при поддержке Минпросвещения, в этом году получила рекордное количество заявок – более 15 600. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, советники директоров по воспитанию стали важнейшим звеном в формировании ценностных ориентиров школьников.
Александра Попович, выступая от лица финалистов, отметила: «Быть финалистом этой премии – уже почётно. Она даёт Навигаторам детства возможность раскрыть свой потенциал и перенять опыт лучших коллег».
В ходе финала участники прошли через профессиональные испытания, включая командные деловые игры и проектные сессии. Одним из ключевых итогов форума стала презентация Кодекса новой философии воспитания, разработанного при участии педагогов из всех регионов России.
