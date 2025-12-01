Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»

просмотров: 100

Премия, организованная Российским детско-юношеским центром при поддержке Минпросвещения, в этом году получила рекордное количество заявок – более 15 600. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, советники директоров по воспитанию стали важнейшим звеном в формировании ценностных ориентиров школьников.Александра Попович, выступая от лица финалистов, отметила: «Быть финалистом этой премии – уже почётно. Она даёт Навигаторам детства возможность раскрыть свой потенциал и перенять опыт лучших коллег».В ходе финала участники прошли через профессиональные испытания, включая командные деловые игры и проектные сессии. Одним из ключевых итогов форума стала презентация Кодекса новой философии воспитания, разработанного при участии педагогов из всех регионов России.