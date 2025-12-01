Более 100 предприятий региона повышают производительность труда

просмотров: 95

Участниками федерального проекта «Производительность труда» стало уже 101 предприятие региона. Компании комплексно работают над повышением эффективности рабочих процессов - достигают роста производительности труда, выработки и снижения издержек с помощью методик бережливого производства.Новым участником проекта стало ООО «АСпром». Компания более 10 лет производит конвейерные системы для перемещения грузов различной сложности, роботизирует производственные участки, а также разрабатывает решения по маркировке и этикетированию продукции.Цель реализации федпроекта на предприятии – ежегодный 5% рост производительности труда в ближайшие три года.Достигать цели коллектив предприятия будет при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. Полгода продлится активная фаза реализации федерального проекта, а последующие 2,5 года предприятие будет тиражировать полученный опыт при консультационной поддержке экспертов.Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Подробнее на платформе «Производительность.рф».