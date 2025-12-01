1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 100 предприятий региона повышают производительность труда

Новости
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда


Участниками федерального проекта «Производительность труда» стало уже 101 предприятие региона. Компании комплексно работают над повышением эффективности рабочих процессов - достигают роста производительности труда, выработки и снижения издержек с помощью методик бережливого производства.

Новым участником проекта стало ООО «АСпром». Компания более 10 лет производит конвейерные системы для перемещения грузов различной сложности, роботизирует производственные участки, а также разрабатывает решения по маркировке и этикетированию продукции.

Цель реализации федпроекта на предприятии – ежегодный 5% рост производительности труда в ближайшие три года.

Достигать цели коллектив предприятия будет при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. Полгода продлится активная фаза реализации федерального проекта, а последующие 2,5 года предприятие будет тиражировать полученный опыт при консультационной поддержке экспертов.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика» и будет действовать до 2030 года. Подробнее на платформе «Производительность.рф».