В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца

просмотров: 134

В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день его получили почти 28 тысяч многодетных семей региона.В связи с обращениями, поступающими от многодетных семей, не успевших подать заявление до 1 декабря на замену удостоверения старого образца на новое, отменен ограничительный срок подачи заявления. Теперь его можно подать в любое время без привязки к конкретным датам.Также удостоверение старого образца будет действительно и после 1 января 2026 года. Однако пользоваться мерами поддержки по нему можно будет только на территории Саратовской области.При этом единое удостоверение многодетной семьи нового образца не только подтверждает бессрочный статус, но и действует на территории всей страны, обеспечивая возможность получения федеральных льгот.Поменять имеющееся удостоверение на новое можно, обратившись в управление социальной поддержки населения по месту жительства.Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут обратиться с заявлением через Госуслуги, МФЦ или также в учреждения соцподдержки.По всем вопросам, связанным с получением удостоверения многодетной семьи, можно обратиться по единому номеру телефона министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09.