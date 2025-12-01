1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
18:00 | 01 декабря
В Саратовской области обсудили создание нового образовательно-производственного кластера в рамках «Профессионалитета»
17:00 | 01 декабря
35 медалей завоевали саратовские спортсмены на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
16:47 | 01 декабря
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
16:30 | 01 декабря
Педагоги Саратовской области вошли в число финалистов Всероссийской премии «Новая философия воспитания»
16:07 | 01 декабря
Депутат о давлении на суд: девяностые прошли, а методы остались
15:30 | 01 декабря
Более 100 предприятий региона повышают производительность труда
14:52 | 01 декабря
Саратовские охотники получат деньги за добычу почти 300 лисиц
12:30 | 01 декабря
В Саратовской области изменился срок выдачи удостоверений многодетной семьи нового образца
11:36 | 01 декабря
Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
Противодействие распространению ВИЧ-инфекции остается важной государственной задачей. Цель Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года – добиться постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности, связанной с ВИЧ/СПИДом, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

Благодаря всеобщим усилиям ВИЧ-инфекция из смертельно опасных заболеваний перешла в разряд хронических болезней, а 1 декабря - День профилактики ВИЧ-инфекции продолжает напоминать о том, что заболевание может коснуться каждого человека. По-прежнему актуальным остается достоверное информирование по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, повышение осведомленности о достижениях современной медицины и связанных с этим изменениями в области профилактики.

«Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как знать о других своих хронических заболеваниях. Это позволяет своевременно начать лечение, продлить жизнь и предотвратить передачу вируса другим людям.
Современное эффективное лечение с использованием антиретровирусных препаратов предотвращает размножение вируса иммунодефицита в организме человека, не допускает снижения иммунитета, при котором могут развиться заболевания, опасные для жизни», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.