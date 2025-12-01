Красная ленточка в форме перевёрнутой буквы «V» - символ сострадания и надежды на будущее без СПИД

просмотров: 131

Противодействие распространению ВИЧ-инфекции остается важной государственной задачей. Цель Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года – добиться постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности, связанной с ВИЧ/СПИДом, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.Благодаря всеобщим усилиям ВИЧ-инфекция из смертельно опасных заболеваний перешла в разряд хронических болезней, а 1 декабря - День профилактики ВИЧ-инфекции продолжает напоминать о том, что заболевание может коснуться каждого человека. По-прежнему актуальным остается достоверное информирование по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией, повышение осведомленности о достижениях современной медицины и связанных с этим изменениями в области профилактики.«Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это так же естественно, как знать о других своих хронических заболеваниях. Это позволяет своевременно начать лечение, продлить жизнь и предотвратить передачу вируса другим людям.Современное эффективное лечение с использованием антиретровирусных препаратов предотвращает размножение вируса иммунодефицита в организме человека, не допускает снижения иммунитета, при котором могут развиться заболевания, опасные для жизни», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.