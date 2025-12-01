За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости

просмотров: 19

Продолжается работа по наведению порядка в земельно-имущественной сфере. За прошедшую неделю специалисты осмотрели 724 земельных участка, преимущественно на территориях СНТ. В ЕГРН за ноябрь внесены сведения о правообладателях в отношении 247 объектов недвижимости. Оформление прав — это гарантия защиты имущества для самих собственников.С начала года демонтировано 1786 незаконных конструкций, включая гаражи, торговые ларьки и рекламные щиты.За неделю снесено 54 объекта. Работы по демонтажу велись в разных районах, в том числе на улицах Астраханской, Рабочей, 3-м Тепличном проезде и других. Особое внимание здесь — улицам Чернышевского, Астраханской, Усть-Курдюмской, которые входят в число приоритетных для очистки от «визуального шума».За неделю заменено семь вывесок на иностранных языках.За прошедшую неделю специалистами администрации продолжено комплексное обследование субъектов предпринимательской деятельности.Обследовано 387 объектов:- В 192 случаях установлены нарушения законодательства в сфере торговли.- У 20 предпринимателей отсутствовала контрольно-кассовая техника.- Установлен 51 случай неформальной занятости.Глава Саратова Михаил Исаев поручил заместителям глав районных администраций по экономике: взять на контроль организацию елочных базаров, которые скоро начнут открываться в городе. Требование к внешнему виду — ограждения должны быть эстетичными и аккуратными, в едином стиле. "Прилегающая территория должна содержаться в порядке, без навалов мусора и веток. Хаотичной торговли быть не должно", - подчеркнул мэр города.