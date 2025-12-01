1 декабря 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
11:21 | 01 декабря
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости
09:53 | 01 декабря
«Щедрый вторник» пройдет в Саратове 2 декабря
11:21 | 30 ноября
В Ртищевском районе прошло обучающее занятие в «Школе ухода»
14:20 | 29 ноября
Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»
09:45 | 29 ноября
Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров
09:43 | 29 ноября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы в п. Молодежный
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости

За прошедший месяц оформлены права на 247 объектов недвижимости



Продолжается работа по наведению порядка в земельно-имущественной сфере. За прошедшую неделю специалисты осмотрели 724 земельных участка, преимущественно на территориях СНТ. В ЕГРН за ноябрь внесены сведения о правообладателях в отношении 247 объектов недвижимости. Оформление прав — это гарантия защиты имущества для самих собственников.

С начала года демонтировано 1786 незаконных конструкций, включая гаражи, торговые ларьки и рекламные щиты.

За неделю снесено 54 объекта. Работы по демонтажу велись в разных районах, в том числе на улицах Астраханской, Рабочей, 3-м Тепличном проезде и других. Особое внимание здесь — улицам Чернышевского, Астраханской, Усть-Курдюмской, которые входят в число приоритетных для очистки от «визуального шума».

За неделю заменено семь вывесок на иностранных языках.

За прошедшую неделю специалистами администрации продолжено комплексное обследование субъектов предпринимательской деятельности.

Обследовано 387 объектов:

- В 192 случаях установлены нарушения законодательства в сфере торговли.

- У 20 предпринимателей отсутствовала контрольно-кассовая техника.

- Установлен 51 случай неформальной занятости.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил заместителям глав районных администраций по экономике: взять на контроль организацию елочных базаров, которые скоро начнут открываться в городе. Требование к внешнему виду — ограждения должны быть эстетичными и аккуратными, в едином стиле. "Прилегающая территория должна содержаться в порядке, без навалов мусора и веток. Хаотичной торговли быть не должно", - подчеркнул мэр города.