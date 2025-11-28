28 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
12:30 | 28 ноября
Саратов вошел в число городов ПФО с достаточно высоким качеством жизни
11:30 | 28 ноября
Индекс промышленного производства в Саратовской области за год вырос на 1,3%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»

Новости
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»


В региональном правительстве прошло награждение победителей профессиональной премии «Высота». Ее присваивают преподавателям высших учебных заведений за вклад в образование, воспитание и научную деятельность. В этом году церемония состоялась в десятый раз. Обращаясь к присутствующим, губернатор Роман Бусаргин поблагодарил их за работу, благодаря которой о саратовской высшей школе известно далеко за пределами региона.

«Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке, воспитываете достойных продолжателей вашего дела. Сегодня ваши ученики работают в ведущих научных центрах, возглавляют предприятия и учреждения региона. Это та реальная отдача, которая измеряется не только научными открытиями, публикациями, но и кадрами для экономики и социальной сферы. Ваша работа - пример воплощения стратегической установки по повышению роли вузов в развитии нашей страны и укреплении интеллектуального, технологического, культурного и кадрового потенциала России, обозначенной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», - обратился к преподавателям глава региона.

Во время общения с губернатором преподаватели рассказали о своем видении дальнейшего развития системы высшего образования. Также обсуждались вопросы, связанные с поддержкой молодежи, в том числе и молодых ученых.