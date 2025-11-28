Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации

просмотров: 93

В октябре администрация района подала в Энгельсский районный суд Саратовской области восемь исковых заявлений. Предметом исков является требование о сносе или приведении в соответствие с установленными нормами индивидуальных жилых домов, построенных гражданами в нарушение установленного законом порядка.Ключевыми нарушениями являются отсутствие уведомления о начале строительства и эксплуатация объектов без государственной регистрации права собственности.В процессе рассмотрения данных гражданских дел до вынесения судом окончательного решения четверо из ответчиков выразили намерение добровольно оформить свои строения.При условии реализации данного добровольного намерения, муниципалитет отзовет заявленные в суде требования в отношении указанных владельцев.Напоминаем, в соответствии с положениями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с требованиями лицом, осуществившим ее строительство (владельцем земельного участка), на основании судебного решения.Успейте оформить меру социальной поддержки по оформлению индивидуального жилого строения до конца года и возместить часть затрат на проведение кадастровых работ: 5 тысяч рублей за дом, 6 тысяч рублей – в случае, если кроме дома одновременно ведется оформление и хозяйственных построек на участке.Обращайтесь в администрацию Энгельсского района по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, 30, кабинет 323. Телефон: +7 (8453) 55-76-17.