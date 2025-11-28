28 ноября 2025 ПЯТНИЦА
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
12:30 | 28 ноября
Саратов вошел в число городов ПФО с достаточно высоким качеством жизни
11:30 | 28 ноября
Индекс промышленного производства в Саратовской области за год вырос на 1,3%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В октябре администрация района подала в Энгельсский районный суд Саратовской области восемь исковых заявлений. Предметом исков является требование о сносе или приведении в соответствие с установленными нормами индивидуальных жилых домов, построенных гражданами в нарушение установленного законом порядка.

Ключевыми нарушениями являются отсутствие уведомления о начале строительства и эксплуатация объектов без государственной регистрации права собственности.

В процессе рассмотрения данных гражданских дел до вынесения судом окончательного решения четверо из ответчиков выразили намерение добровольно оформить свои строения.

При условии реализации данного добровольного намерения, муниципалитет отзовет заявленные в суде требования в отношении указанных владельцев.

Напоминаем, в соответствии с положениями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с требованиями лицом, осуществившим ее строительство (владельцем земельного участка), на основании судебного решения.

Успейте оформить меру социальной поддержки по оформлению индивидуального жилого строения до конца года и возместить часть затрат на проведение кадастровых работ: 5 тысяч рублей за дом, 6 тысяч рублей – в случае, если кроме дома одновременно ведется оформление и хозяйственных построек на участке.

Обращайтесь в администрацию Энгельсского района по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, 30, кабинет 323. Телефон: +7 (8453) 55-76-17.