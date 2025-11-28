Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего

просмотров: 89

Сегодня спасатели областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период и со скорым закрытием навигации.С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.В ходе рейда применялось маломерное судно, соответствующее требованиям навигации и погодным условиям текущего периода. Практическое применение судов подобного типа подтверждает их надежность и гарантирует успешное выполнение поставленных задач с соблюдением мер безопасности.