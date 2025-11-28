28 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
12:30 | 28 ноября
Саратов вошел в число городов ПФО с достаточно высоким качеством жизни
11:30 | 28 ноября
Индекс промышленного производства в Саратовской области за год вырос на 1,3%
Сегодня спасатели областной службы спасения провели рейд по безопасности эксплуатации маломерных судов на акватории реки Волга в связи с наступлением низких температур в осенний период и со скорым закрытием навигации.

С владельцами маломерных судов и рыбаками спасатели провели профилактические беседы и напомнили правила поведения на воде в осенний период. Туман и плохая видимость, низкая температура воды, изменение ветра и волнового режима могут стать серьезной угрозой для безопасности, поэтому спасатели подчеркнули важность использования спасательных жилетов и средств навигации, напомнили судоводителям о соблюдении норм комплектации.

В ходе рейда применялось маломерное судно, соответствующее требованиям навигации и погодным условиям текущего периода. Практическое применение судов подобного типа подтверждает их надежность и гарантирует успешное выполнение поставленных задач с соблюдением мер безопасности.