Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов

Мероприятия, которые уже проведены, и предстоящие мероприятия обсудили в рамках заседания комиссии по безопасности дорожного движения с участием начальника Управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Романа Беккера. Он, в частности, обозначил главные вопросы, которым следует уделять внимание. Так, необходимо сосредоточиться на профилактике нарушений правил дорожного движения.«Возросший за последние годы автомобильный поток выводит на первый план важность снижения в кратчайшие сроки числа аварий на дорогах. Необходимо уделять пристальное внимание тематике безопасной организации движения. Это комплекс мер, подразумевающий всестороннее изучение ситуации, работу по предупреждению ДТП за счет контроля соблюдения скоростного режима, запретов на выезд на встречные полосы и так далее», - подчеркнул Роман Беккер.Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе фиксируется снижение общего количества ДТП на 4,5%, но есть отрицательная динамика по пострадавшим. Одна из основных задач, которая ставится перед профильным министерством, - совместно с госавтоинспекцией проанализировать каждый случай, особенно те, где есть пострадавшие и жертвы, и представить предложения по повышению безопасности дорожного движения.«Повышение безопасности дорожного движения - это одно из приоритетных направлений, над которым мы работаем. Особое внимание уделяется переформатированию схем организации движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на основе анализа причин аварий и потенциальных рисков для водителей и пешеходов», - отметил глава региона.В рамках мероприятий по снижению аварийности на дорогах федерального, регионального и муниципального уровней уже смонтировано 25 км освещения, установлено почти 14 км барьерных ограждений, предупреждающих дорожных знаков, введены в эксплуатацию новые светофоры, и так далее. Кроме того, разработана программа по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных автомобильных дорогах на 2026-2028 гг. Запланировано устройство освещения, тротуаров, установка дорожного ограждения, светофоров, остановочных павильонов, знаков.«На данные мероприятия в рамках программы в бюджете, начиная со следующего года, уже ежегодно предусмотрено порядка 125 млн рублей. В качестве одного из первостепенных направлений расходов выступает установка ограждений. Практика региональных дорог показывает, что именно их наличие во многих случаях может значительно снизить риски и последствия ДТП», - резюмировал Роман Бусаргин.Глава региона поблагодарил Министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство за внимание к Саратовской области. Роман Бусаргин подчеркнул, что за последнее время в регионе в дорожной сфере произошли значительные изменения, благодаря которым развивается и транспортная инфраструктура, что отмечают и жители региона.