28 ноября 2025 ПЯТНИЦА
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
12:30 | 28 ноября
Саратов вошел в число городов ПФО с достаточно высоким качеством жизни
11:30 | 28 ноября
Индекс промышленного производства в Саратовской области за год вырос на 1,3%
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела

Установлено, что 26 ноября в вечернее время на улице Вольской сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль "Форд Мустанг", под управлением 32-летнего саратовца. Поводом для остановки транспортного средства стало отсутствие государственных регистрационных знаков. В ответ на законные требования полицейских о предоставлении водительского удостоверения и документов на авто, водитель стал вести себя неадекватно, нецензурно оскорблять инспекторов и высказывать в их адрес угрозы.


При составлении административных материалов злоумышленник причинил телесные повреждения сотруднику ДПС УМВД России по городу Саратову, который был госпитализирован в медицинское учреждение.
Нападавший задержан.
«Распространение в Telegram‑каналах получает информация о конфликтной ситуации между представителем чеченской национальности и представителем правоохранительных органов, описание которой активно обсуждается в сети.
От имени организации и от себя лично, я хочу самым решительным образом осудить действия, проявленные в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Любые формы агрессии, неуважения и, тем более, противоправных действий в отношении тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан, абсолютно недопустимы и не имеют оправдания.
Подобное поведение ни в коем случае недопустимо! Мы призываем к неукоснительному соблюдению законов, и выражаем полную поддержку органам правопорядка в их деятельности.
Мы ожидаем, что виновные в данном инциденте понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», – высказался Адам Дадаев, председатель Саратовской региональной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах».

По результатам проверки в отношении подозреваемого следственными органами возбуждены два уголовных дела. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.