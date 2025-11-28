В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
Установлено, что 26 ноября в вечернее время на улице Вольской сотрудниками ГАИ был остановлен автомобиль "Форд Мустанг", под управлением 32-летнего саратовца. Поводом для остановки транспортного средства стало отсутствие государственных регистрационных знаков. В ответ на законные требования полицейских о предоставлении водительского удостоверения и документов на авто, водитель стал вести себя неадекватно, нецензурно оскорблять инспекторов и высказывать в их адрес угрозы.
При составлении административных материалов злоумышленник причинил телесные повреждения сотруднику ДПС УМВД России по городу Саратову, который был госпитализирован в медицинское учреждение.
Нападавший задержан.
«Распространение в Telegram‑каналах получает информация о конфликтной ситуации между представителем чеченской национальности и представителем правоохранительных органов, описание которой активно обсуждается в сети.
От имени организации и от себя лично, я хочу самым решительным образом осудить действия, проявленные в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Любые формы агрессии, неуважения и, тем более, противоправных действий в отношении тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан, абсолютно недопустимы и не имеют оправдания.
Подобное поведение ни в коем случае недопустимо! Мы призываем к неукоснительному соблюдению законов, и выражаем полную поддержку органам правопорядка в их деятельности.
Мы ожидаем, что виновные в данном инциденте понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», – высказался Адам Дадаев, председатель Саратовской региональной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах».
По результатам проверки в отношении подозреваемого следственными органами возбуждены два уголовных дела. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
