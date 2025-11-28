В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела

просмотров: 121

При составлении административных материалов злоумышленник причинил телесные повреждения сотруднику ДПС УМВД России по городу Саратову, который был госпитализирован в медицинское учреждение.Нападавший задержан.«Распространение в Telegram‑каналах получает информация о конфликтной ситуации между представителем чеченской национальности и представителем правоохранительных органов, описание которой активно обсуждается в сети.От имени организации и от себя лично, я хочу самым решительным образом осудить действия, проявленные в отношении сотрудников правоохранительных органов.Любые формы агрессии, неуважения и, тем более, противоправных действий в отношении тех, кто стоит на страже правопорядка и безопасности граждан, абсолютно недопустимы и не имеют оправдания.Подобное поведение ни в коем случае недопустимо! Мы призываем к неукоснительному соблюдению законов, и выражаем полную поддержку органам правопорядка в их деятельности.Мы ожидаем, что виновные в данном инциденте понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», – высказался Адам Дадаев, председатель Саратовской региональной общественной организации «Чечено-Ингушский культурный центр «Вайнах».По результатам проверки в отношении подозреваемого следственными органами возбуждены два уголовных дела. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.