Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются

Капитальный ремонт терапевтического корпуса районной больнице в Петровске, включая обновление фасадной части здания и внутреннюю отделку помещений первых двух этажей, завершен. Работы начались в прошлом году и проводились согласно утверждённому графику. За счёт сложившейся по результатам конкурсных процедур экономии запланировано проведение ремонтных работ лестничных маршей.Сейчас проводятся подготовительные мероприятия к открытию обновленного корпуса – уборка помещений, изготовление внутренней навигационной системы, закупка дополнительной мебели и другого инвентаря.Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Здравоохранение».В порядок в районной больнице Петровска привели и дворовую территорию. Работы по благоустройству выполнили в рамках инициированной губернатором Романом Бусаргиным трехлетней региональной программы по ремонту территорий лечебных учреждений.«Корпус был введен в эксплуатацию в конце 80-х годов прошлого века и, конечно, основательного ремонта здесь не было более тридцати лет. После завершения ремонтных работ терапевтический корпус будет полностью соответствовать высоким стандартам комфорта и безопасности, обеспечив улучшенные условия для предоставления качественной медицинской помощи пациентам и комфортные условия труда медицинским работникам», - поделилась главный врач районной больницы Галина Вольф.