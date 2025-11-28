Индекс промышленного производства в Саратовской области за год вырос на 1,3%

просмотров: 104

Данные статистики приведены за январь-октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Наибольший рост показателей отмечается в следующих отраслях:- производство текстильных изделий (+16,7%);- производство одежды (+75,1%);- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+26,1%);- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+22,8%).«Движущей силой нашей экономики являются обрабатывающие производства. Очень важно оказывать им комплексную поддержку, предоставлять возможности для развития и расширения. Механизмы для этого есть, и перед профильным министерством стоит задача вести эту работу на постоянной основе, вне зависимости от внешних факторов», - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.