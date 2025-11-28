Стартовал ежегодный Гражданский форум

просмотров: 106

В программе — более 15 переговорных площадок, посвященных актуальным вопросам развития общественного сектора региона. Завершится форум итоговым пленарным заседанием 10 декабря, на котором будут подведены результаты работы Общественной палаты в текущем году.Первые переговорные площадки в рамках форума прошли 27 ноября. Деловую программу открыла дискуссионная площадка в музее специальной военной операции, где обсудили меры социальной поддержки членов семей военнослужащих - участников СВО.Одновременно в областной научной библиотеке состоялся семинар, посвященный возможностям финансирования социокультурных проектов. Участникам представили практику поддержки проектов Президентским фондом культурных инициатив и разобрали особенности участия общественных организаций в грантовых конкурсах.