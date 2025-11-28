28 ноября 2025 ПЯТНИЦА
15:00 | 28 ноября
Ремонтные работы в Петровской районной больнице завершаются
12:30 | 28 ноября
Саратов вошел в число городов ПФО с достаточно высоким качеством жизни
11:30 | 28 ноября
Индекс промышленного производства в Саратовской области за год вырос на 1,3%
10:30 | 28 ноября
Стартовал ежегодный Гражданский форум
09:37 | 28 ноября
Объявлен аукцион на изготовление судна на подводных крыльях
09:31 | 28 ноября
Лекция от стоматологии «ВИНИР»: Фрида Кало. В чём её секрет?
19:44 | 27 ноября
В Москве обсудили реализацию Стратегии развития российского казачества до 2030 года
18:34 | 27 ноября
ЭКО - эффективный метод борьбы с бесплодием
18:13 | 27 ноября
В Саратовской области реализуется национальный проект «Семья»: поддержка старшего поколения и семей с детьми на всех уровнях
16:00 | 27 ноября
Ветеран боевых действий: мы видим реальную поддержку со стороны власти
В Саратовской области начал работу ежегодный Гражданский форум, который традиционно проводит Общественная палата области.

В программе — более 15 переговорных площадок, посвященных актуальным вопросам развития общественного сектора региона. Завершится форум итоговым пленарным заседанием 10 декабря, на котором будут подведены результаты работы Общественной палаты в текущем году.

Первые переговорные площадки в рамках форума прошли 27 ноября. Деловую программу открыла дискуссионная площадка в музее специальной военной операции, где обсудили меры социальной поддержки членов семей военнослужащих - участников СВО.

Одновременно в областной научной библиотеке состоялся семинар, посвященный возможностям финансирования социокультурных проектов. Участникам представили практику поддержки проектов Президентским фондом культурных инициатив и разобрали особенности участия общественных организаций в грантовых конкурсах.