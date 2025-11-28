28 ноября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
09:37 | 28 ноября
Объявлен аукцион на изготовление судна на подводных крыльях
09:31 | 28 ноября
Лекция от стоматологии «ВИНИР»: Фрида Кало. В чём её секрет?
19:44 | 27 ноября
В Москве обсудили реализацию Стратегии развития российского казачества до 2030 года
18:34 | 27 ноября
ЭКО - эффективный метод борьбы с бесплодием
18:13 | 27 ноября
В Саратовской области реализуется национальный проект «Семья»: поддержка старшего поколения и семей с детьми на всех уровнях
16:00 | 27 ноября
Ветеран боевых действий: мы видим реальную поддержку со стороны власти
14:30 | 27 ноября
На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование
13:30 | 27 ноября
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее
12:00 | 27 ноября
Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
11:00 | 27 ноября
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Объявлен аукцион на изготовление судна на подводных крыльях

Новости
Пассажирское судно сможет курсировать по маршруту до Хвалынска.

Объявлен аукцион на изготовление судна на подводных крыльях вместимостью 120 мест. Его приобретение стало продолжением проекта по возрождению в регионе скоростных речных перевозок, инициированного Председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ранее губернатор Роман Бусаргин принял решение о поэтапном выделении из бюджета области 665 млн рублей для приобретения пассажирского судна, позволяющего расширить маршрутную сеть речных перевозок. Депутатами облдумы были поддержаны соответствующие поправки.

Высокоскоростное пассажирское судно на подводных крыльях сможет курсировать по маршруту до Хвалынска, т.к. соответствует необходимым требованиям. Планируемый срок изготовления и поставки судна – лето 2027 года.