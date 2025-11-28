просмотров: 26

Объявлен аукцион на изготовление судна на подводных крыльях вместимостью 120 мест. Его приобретение стало продолжением проекта по возрождению в регионе скоростных речных перевозок, инициированного Председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.Ранее губернатор Роман Бусаргин принял решение о поэтапном выделении из бюджета области 665 млн рублей для приобретения пассажирского судна, позволяющего расширить маршрутную сеть речных перевозок. Депутатами облдумы были поддержаны соответствующие поправки.Высокоскоростное пассажирское судно на подводных крыльях сможет курсировать по маршруту до Хвалынска, т.к. соответствует необходимым требованиям. Планируемый срок изготовления и поставки судна – лето 2027 года.