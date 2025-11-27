27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
В Москве обсудили реализацию Стратегии развития российского казачества до 2030 года

В Москве обсудили реализацию Стратегии развития российского казачества до 2030 года


В Музее Победы в Москве прошёл Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество», объединивший представителей федеральных и региональных органов власти, атаманов и делегатов казачьих обществ со всей страны. Саратовскую область на мероприятии представляла заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая.

На пленарном заседании с докладами выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, статс-секретарь – заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов и другие должностные лица.

Центральной темой обсуждения стала реализация Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 2030 года. Участники отметили важность консолидации казачьего движения и его активной интеграции в общественно-политическую жизнь страны.

В ходе работы тематических площадок были определены приоритетные направления на ближайшие годы:
— содействие вхождению казачьих обществ в Государственный реестр и их дальнейшее развитие;
— расширение участия в региональных и федеральных грантовых конкурсах;
— усиление роли казачества в патриотическом воспитании молодёжи;
— развитие механизмов участия казаков в охране общественного порядка;
— привлечение внебюджетных ресурсов для обеспечения деятельности казачьих штабов;
— внедрение современных педагогических подходов в систему казачьего образования.

Особое внимание участники уделили вопросам всесторонней гуманитарной поддержки казаков, участвующих в специальной военной операции.

Также в формате живого диалога атаманы обсудили текущие организационные и правовые вызовы и наметили совместные пути их решения.

Светлана Зубрицкая, комментируя итоги мероприятия, подчеркнула:
«Участие в таких мероприятиях – это, прежде всего, возможность перенять лучшие практики и получить из первых рук информацию о приоритетах государственной политики в отношении казачества. Для нас особенно ценны различные механизмы поддержки казачьих обществ – грантовые конкурсы, привлечение внебюджетных средств, а также вопросы вхождения казачьих обществ в Государственный реестр. Это конкретные инструменты, которые помогут усилить работу саратовских казачьих обществ, их социально-экономическую устойчивость и вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи».

Семинар-совещание завершился выработкой комплекса рекомендаций, направленных на дальнейшее укрепление институтов казачества как важного элемента гражданского общества и национальной безопасности России.