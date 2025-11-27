27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:44 | 27 ноября
В Москве обсудили реализацию Стратегии развития российского казачества до 2030 года
18:34 | 27 ноября
ЭКО - эффективный метод борьбы с бесплодием
18:13 | 27 ноября
В Саратовской области реализуется национальный проект «Семья»: поддержка старшего поколения и семей с детьми на всех уровнях
16:00 | 27 ноября
Ветеран боевых действий: мы видим реальную поддержку со стороны власти
14:30 | 27 ноября
На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование
13:30 | 27 ноября
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее
12:00 | 27 ноября
Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
11:00 | 27 ноября
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года
10:00 | 27 ноября
В Саратове определили победителей конкурса «Память Сильнее Времени»
09:57 | 27 ноября
С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ветеран боевых действий: мы видим реальную поддержку со стороны власти

Новости
Ветеран боевых действий: мы видим реальную поддержку со стороны власти


Руководитель Энгельсского районного отделения «Боевого братства» Денис Чалов оценил значимость региональной программы поддержки ветеранов боевых действий.

"Участники специальной военной операции сегодня активно возвращаются к мирной жизни, и мы видим реальную поддержку этому со стороны всех уровней власти. Ярким примером является программа «Наши герои», которая реализуется в нашем регионе по инициативе Губернатора Романа Бусаргина.

Участники программы получают не только теоретические знания в сфере управления, но и проходят стажировки в органах власти и на крупных предприятиях. Это позволяет им изнутри понять работу системы, увидеть возможности и перспективы её развития. Такие инициативы крайне важны для успешной адаптации.

Наша общая задача — помочь вернувшимся «из-за ленточки» адаптироваться и научиться применять профессиональные навыки не только в боевых условиях, но и в мирной жизни. Это наш долг и ответственность", - отметил Денис Чалов.