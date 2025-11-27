Ветеран боевых действий: мы видим реальную поддержку со стороны власти

просмотров: 104

Руководитель Энгельсского районного отделения «Боевого братства» Денис Чалов оценил значимость региональной программы поддержки ветеранов боевых действий."Участники специальной военной операции сегодня активно возвращаются к мирной жизни, и мы видим реальную поддержку этому со стороны всех уровней власти. Ярким примером является программа «Наши герои», которая реализуется в нашем регионе по инициативе Губернатора Романа Бусаргина.Участники программы получают не только теоретические знания в сфере управления, но и проходят стажировки в органах власти и на крупных предприятиях. Это позволяет им изнутри понять работу системы, увидеть возможности и перспективы её развития. Такие инициативы крайне важны для успешной адаптации.Наша общая задача — помочь вернувшимся «из-за ленточки» адаптироваться и научиться применять профессиональные навыки не только в боевых условиях, но и в мирной жизни. Это наш долг и ответственность", - отметил Денис Чалов.