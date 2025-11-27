На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование

просмотров: 20

В школе № 18 им. О.П. Табакова прошел открытый областной Урок цифры по теме «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». В мероприятии приняли участие 30 школьников, еще дистанционно к уроку присоединились более 500 ребят из школ по области. Партнер областного «Урока цифры» - Яндекс.Открыл урок заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.Спикером на уроке выступила ведущий специалист регионального развития Яндекс Учебника Юлия Лифшиц. Она познакомила школьников с технологиями, лежащими в основе современного ИИ, наглядно объяснила, как работают нейросетевые алгоритмы, позволяющие ИИ-ассистентам общаться с пользователями, распознавать изображения и генерировать тексты.«Цифровые компетенции, особенно такие как понимание работы ИИ – это ключевые навыки для будущих специалистов. Новый урок по нейросетям помог ребятам не только понять возможности ИИ, но и сформировать критическое отношение к информации, генерируемой алгоритмами. На примере нейросети «Алиса» ребята узнали, что за удобным чатом с ассистентом стоит огромная работа программистов-разработчиков, аналитиков, промпт-инженеров, специалистов по безопасности», - отметил заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.