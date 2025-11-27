Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее

просмотров: 73

В разных районах Саратова проходят одиночные пикеты в поддержку действий региональных и городских властей по строительству новой современной школы в микрорайоне Молодежный. Как отмечают местные жители, призыв ускорить темпы строительства образовательного учреждения на 1100 мест связан с потребностью в качественном образовании и обучении исключительно в первую смену.Участники пикетов подчеркивают, что новая школа должна стать не просто местом получения знаний, но и важным центром развития для подрастающего поколения. Они отмечают острую необходимость в современных классах, оборудованных по последнему слову техники, разносторонних спортивных зонах и комфортных зонах отдыха.«Мы видим, что правительство области и администрация города прилагают усилия для решения проблемы нехватки учебных мест, – говорит одна из участниц пикета. – И мы хотим, чтобы наши дети как можно скорее получили возможность учиться в достойных условиях».Пикетчики выражают уверенность в том, что новая школа станет гордостью микрорайона и внесет значительный вклад в будущее развитие молодого поколения. Они призывают застройщиков и представителей власти обратить внимание на их требования и принять все необходимые меры для ускорения процесса строительства.Организаторы пикетов планируют продолжать свои акции и готовы оказать любую посильную помощь в реализации этого важного для всего микрорайона проекта.