27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:30 | 27 ноября
На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование
13:30 | 27 ноября
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее
12:00 | 27 ноября
Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
11:00 | 27 ноября
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года
10:00 | 27 ноября
В Саратове определили победителей конкурса «Память Сильнее Времени»
09:57 | 27 ноября
С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете
09:00 | 27 ноября
В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ»
23:04 | 26 ноября
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее

Новости
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее


В разных районах Саратова проходят одиночные пикеты в поддержку действий региональных и городских властей по строительству новой современной школы в микрорайоне Молодежный. Как отмечают местные жители, призыв ускорить темпы строительства образовательного учреждения на 1100 мест связан с потребностью в качественном образовании и обучении исключительно в первую смену.

Участники пикетов подчеркивают, что новая школа должна стать не просто местом получения знаний, но и важным центром развития для подрастающего поколения. Они отмечают острую необходимость в современных классах, оборудованных по последнему слову техники, разносторонних спортивных зонах и комфортных зонах отдыха.

«Мы видим, что правительство области и администрация города прилагают усилия для решения проблемы нехватки учебных мест, – говорит одна из участниц пикета. – И мы хотим, чтобы наши дети как можно скорее получили возможность учиться в достойных условиях».

Пикетчики выражают уверенность в том, что новая школа станет гордостью микрорайона и внесет значительный вклад в будущее развитие молодого поколения. Они призывают застройщиков и представителей власти обратить внимание на их требования и принять все необходимые меры для ускорения процесса строительства.

Организаторы пикетов планируют продолжать свои акции и готовы оказать любую посильную помощь в реализации этого важного для всего микрорайона проекта.