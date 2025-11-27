Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской

просмотров: 80

Обогрев здания в зимний период является одной из приоритетных задач. Поддержка оптимальной температуры необходима для предотвращения усадки материалов, которая может привести к образованию трещин в несущих конструкциях здания. Пока единственным вариантом является использование электрических тепловых установок. Для этого в здании была смонтирована временная система электроснабжения.Также в помещениях продолжаются демонтажные работы, необходимые для реализации проекта реконструкции здания. Специалистами Саратовпроекта уже разработаны и согласованы планировочные решения, которые помогут сделать будущую картинную галерею современной и удобной для посетителей.Многие горожане с нетерпением ждут скорого открытия картинной галереи музея Федина.«Все мои знакомые очень рады тому, что музею Федина передали здания для создания картинной галереи. Это значит, что в самом сердце родного города, на пешеходной зоне, появится прекрасное место, где будут проводиться большие художественные выставки, интересные встречи, мероприятия, мастер-классы, причем как для взрослых, так и для детей. Мы все знаем, какая созидательная сила сокрыта в искусстве, какой способностью объединять и вдохновлять она обладает. Ждем открытия!», - поделилась своим мнением постоянная посетительница музея Федина Светлана Довбуш.Напомним, что губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников открыть в помещениях бывшего ресторана картинную галерею музея Федина.Как ранее отмечали общественники, прежние владельцы здания довели его до состояния упадка. Из регионального бюджета по инициативе главы региона выделены средства на восстановление здания.