Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
В здании будущей картинной галереи музея К.А. Федина на улице Октябрьской активно ведутся восстановительные работы. К настоящему моменту проведено обследование отдельных инженерных систем с целью определения их работоспособности и возможности дальнейшего использования. Состояние кровли здания признано удовлетворительным. Системы отопления и водоотведения по вине предыдущего собственника непригодны к дальнейшему использованию. В настоящее время разрабатывается проект подключения здания к централизованному отоплению.
Обогрев здания в зимний период является одной из приоритетных задач. Поддержка оптимальной температуры необходима для предотвращения усадки материалов, которая может привести к образованию трещин в несущих конструкциях здания. Пока единственным вариантом является использование электрических тепловых установок. Для этого в здании была смонтирована временная система электроснабжения.
Также в помещениях продолжаются демонтажные работы, необходимые для реализации проекта реконструкции здания. Специалистами Саратовпроекта уже разработаны и согласованы планировочные решения, которые помогут сделать будущую картинную галерею современной и удобной для посетителей.
Многие горожане с нетерпением ждут скорого открытия картинной галереи музея Федина.
«Все мои знакомые очень рады тому, что музею Федина передали здания для создания картинной галереи. Это значит, что в самом сердце родного города, на пешеходной зоне, появится прекрасное место, где будут проводиться большие художественные выставки, интересные встречи, мероприятия, мастер-классы, причем как для взрослых, так и для детей. Мы все знаем, какая созидательная сила сокрыта в искусстве, какой способностью объединять и вдохновлять она обладает. Ждем открытия!», - поделилась своим мнением постоянная посетительница музея Федина Светлана Довбуш.
Напомним, что губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников открыть в помещениях бывшего ресторана картинную галерею музея Федина.
Как ранее отмечали общественники, прежние владельцы здания довели его до состояния упадка. Из регионального бюджета по инициативе главы региона выделены средства на восстановление здания.