Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года

По состоянию на 1 ноября 2025 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 180,1 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений за десять месяцев текущего года достиг 132,5 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 61% общей суммы.Расходы консолидированного бюджета области составили 191,1 млрд рублей, из них на финансирование отраслей социальной сферы 124,0 млрд рублей, или порядка 65%.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».