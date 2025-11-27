27 ноября 2025 ЧЕТВЕРГ
14:30 | 27 ноября
На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование
13:30 | 27 ноября
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее
12:00 | 27 ноября
Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
11:00 | 27 ноября
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года
10:00 | 27 ноября
В Саратове определили победителей конкурса «Память Сильнее Времени»
09:57 | 27 ноября
С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете
09:00 | 27 ноября
В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ»
23:04 | 26 ноября
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года


По состоянию на 1 ноября 2025 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 180,1 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений за десять месяцев текущего года достиг 132,5 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 61% общей суммы.

Расходы консолидированного бюджета области составили 191,1 млрд рублей, из них на финансирование отраслей социальной сферы 124,0 млрд рублей, или порядка 65%.

Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».