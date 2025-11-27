В Саратове определили победителей конкурса «Память Сильнее Времени»

просмотров: 101

В «Историческом парке «Моя История» Саратовское областное отделение «БОЕВОГО БРАТСТВА» организовало и провело торжественную церемонию награждения победителей ежегодного творческого конкурса «Память Сильнее Времени» - «Ратный Путь к Победе» посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.На первом этапе конкурс объединил более 16 тысяч молодых людей - учащихся с 1 по 11 классы. Каждый смог в своих работах передать глубину и значимость подвига наших предков. Во втором этапе отобрано более 6 000 работ, победителями из них стали 35 человек.Почётными гостями, разделившими этот важный момент с участниками, стали председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая, Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, заместитель Председателя Общественной палаты Саратовской области, Руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов, начальник отдела по работе с общественными организациями, движениями и казачеством Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Олег Ткачев, директор музея «Истории СВО», Руководитель движения «Жены Героев. Саратовская область», член Совета регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Наталья Речман.Юные таланты соревновались в основных номинациях «Рисунок» и «Сочинение», а также в особой спецноминации – «Пропущено через сердце». Лауреаты конкурса были награждены грамотами, медалями и ценными подарками от Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА».«Конкурс «Память сильнее времени» — «Ратный путь к Победе» объединил тысячи школьников Саратовской области и показал, что тема подвига наших воинов по-прежнему остаётся для молодёжи живой и значимой. В своих работах ребята не просто обращаются к событиям прошлого, а осмысляют их через семейные истории, личные переживания, творческое выражение — от рисунков до сочинений и спецноминации «Пропущено через сердце». Подобные инициативы раз за разом доказывают, что через них возможно укрепить историческую память, сформировать уважение к старшим и ответственное отношение к будущему нашей страны у подрастающего поколения», — отметила председатель комитета молодежной политики региона Ангелина Беловицкая.