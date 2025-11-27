В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ»

просмотров: 103

В Москве 11 – 12 декабря состоится Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ». Среди тем — структурная трансформация рынка взаимодействия государства и бизнеса, национальный стандарт ГЧП и модель финансирования соответствующих проектов, новые сферы применения инструментов ГЧП.Программа конгресса включает два дня работы. Первый — образовательный, объединит выступления лидеров отраслевой экспертизы о ключевых вызовах и перспективах отрасли ГЧП с посещением уже реализованных концессионных проектов в Москве. Второй — деловой день — посвятят обсуждению законодательных инициатив, разработке национального стандарта и финансовой модели ГЧП, модернизации подходов к оценке эффективности проектов, расширения инструментария и сфер реализации.Для участия в конгрессе необходимо пройти регистрацию (конгресс.развивай.рф) до 5 декабря 2025 года. Количество мест ограничено, участие бесплатное.