14:30 | 27 ноября
На открытом уроке школьники узнали, как устроены нейросети и как обеспечить их безопасное использование
13:30 | 27 ноября
Жители Молодежного хотят, чтобы дети сели за парты в новой школе как можно быстрее
12:00 | 27 ноября
Посетители музея Федина ждут открытия картинной галереи на улице Октябрьской
11:00 | 27 ноября
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев 2025 года
10:00 | 27 ноября
В Саратове определили победителей конкурса «Память Сильнее Времени»
09:57 | 27 ноября
С честью выполнил боевую задачу на неисправном вертолете
09:00 | 27 ноября
В Москве пройдет Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ»
23:04 | 26 ноября
Ученики саратовской школы № 43 стали призёрами муниципальной конференции «Молодежь в науке»
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Москве 11 – 12 декабря состоится Инфраструктурный конгресс «Развивай.РФ». Среди тем — структурная трансформация рынка взаимодействия государства и бизнеса, национальный стандарт ГЧП и модель финансирования соответствующих проектов, новые сферы применения инструментов ГЧП.

Программа конгресса включает два дня работы. Первый — образовательный, объединит выступления лидеров отраслевой экспертизы о ключевых вызовах и перспективах отрасли ГЧП с посещением уже реализованных концессионных проектов в Москве. Второй — деловой день — посвятят обсуждению законодательных инициатив, разработке национального стандарта и финансовой модели ГЧП, модернизации подходов к оценке эффективности проектов, расширения инструментария и сфер реализации.

Для участия в конгрессе необходимо пройти регистрацию (конгресс.развивай.рф) до 5 декабря 2025 года. Количество мест ограничено, участие бесплатное.