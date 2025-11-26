26 ноября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
16:19 | 26 ноября
Александр Марченко рассказал о работе по улучшению показателей в Национальном рейтинге инвестиционного климата
13:30 | 26 ноября
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
12:30 | 26 ноября
В Саратовской области акцентируют внимание на инклюзивном трудоустройстве
11:30 | 26 ноября
В Саратове почтили память выдающего ученого-генетика Николая Вавилова
10:30 | 26 ноября
В Саратове охраной важных объектов займутся спецгруппы
09:28 | 26 ноября
В посёлке Расково города Саратова завершился капитальный ремонт школы
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты


Литературно-музыкальная студия «Отчизна» (руководитель Валентин Турышев) и вокально-оперная студия «Октава» (руководитель заслуженный работник культуры Ольга Сычева) приглашают посетить концерты, посвящённые Дню Матери!

В программе: песни о маме, трогательные стихи, авторские произведения и стихотворения, посвящённые самой любимой женщине, а также романсы, лирические композиции советской эстрады, арии из опер и оперетт, песни советских композиторов.

27 ноября (четверг) 16:00. Концерт литературно-музыкальной студии «Отчизна» «Материнское сердце большое». Малый зал.

28 ноября (пятница) 16:00. Концерт вокально-оперной студии «Октава» «Единственной на свете». Малый зал.

Соборная,18. Вход свободный.