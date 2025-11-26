В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
Литературно-музыкальная студия «Отчизна» (руководитель Валентин Турышев) и вокально-оперная студия «Октава» (руководитель заслуженный работник культуры Ольга Сычева) приглашают посетить концерты, посвящённые Дню Матери!
В программе: песни о маме, трогательные стихи, авторские произведения и стихотворения, посвящённые самой любимой женщине, а также романсы, лирические композиции советской эстрады, арии из опер и оперетт, песни советских композиторов.
27 ноября (четверг) 16:00. Концерт литературно-музыкальной студии «Отчизна» «Материнское сердце большое». Малый зал.
28 ноября (пятница) 16:00. Концерт вокально-оперной студии «Октава» «Единственной на свете». Малый зал.
Соборная,18. Вход свободный.