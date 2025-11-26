26 ноября 2025 СРЕДА
Александр Марченко рассказал о работе по улучшению показателей в Национальном рейтинге инвестиционного климата

Вчера министр инвестиционной политики Александр Марченко выступил с докладом на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Саратовской области. Ключевой темой выступления стали результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по итогам 2025 года, подготовленного Агентством стратегических инициатив.

Министр отметил, что Саратовская область продемонстрировала положительную динамику, улучшив свой интегральный индекс на 3,48 балла, что позволило занять 10-е место из 46 среди регионов России и 5-е место среди 14 субъектов ПФО.

«Рейтинг – это не только оценка, но и эффективный инструмент для выявления как сильных сторон, так и точек роста. Мы видим, что наши системные усилия дают результат, и в то же время получаем четкие ориентиры для дальнейшей работы», – подчеркнул Александр Марченко.

Были отмечены ключевые позитивные достижения региона – это высокая эффективность процедур выдачи инвесторам земельных участков, качество внедрения Регионального инвестиционного стандарта, оценка регулирующего воздействия, положительная динамика в сфере регистрации прав собственности, кадастрового учета и сокращения сроков подключения к инженерным сетям.

Особое внимание в докладе было уделено направлениям, требующим повышенного внимания. К ним относятся показатели, связанные с деятельностью Центра поддержки экспорта, процедурами подключения к газопроводу, а также группой показателей по защите бизнеса от административного давления.

«Перед нами стоит большая задача по системному улучшению инвестиционного климата, и ее решение зависит от слаженной работы всех органов власти и активного диалога с бизнес-сообществом. Результаты рейтинга – это наш общий срез работы, и мы намерены использовать его для дальнейшего поступательного движения вперед», – резюмировал Александр Марченко.