Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований

В рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Энгельсской поликлинике №1 в 2024 году был введен в эксплуатацию биохимический автоматический анализатор.Прибор нацелен на количественное выявление химических соединений в сыворотке, плазме, моче или спинномозговой жидкости. Аппарат выдает надежные результаты, он позволил значительно расширить спектр выполняемых биохимических исследований.«После установки нового оборудования у лаборатории появилась возможность проводить в кратчайшие сроки самые срочные исследования, в том числе в ходе профилактических мероприятий. Это дает возможность врачам определять факторы, угрожающие жизни больного и купировать их.Также в конце 2024 года кабинеты клинико-диагностической лаборатории были обновлены новыми гематологическими анализаторами, мочевыми анализаторами и медицинскими микроскопами.Такой внушительный набор современного лабораторного оборудования дает нашей поликлинике целый ряд преимуществ. Это высокая производительность, точность исследований и эффективное расходование рабочего времени персонала», - рассказала главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».