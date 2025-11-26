26 ноября 2025 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 ноября
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований
17:00 | 26 ноября
В День матери в областных учреждениях культуры пройдут бесплатные концерты
16:19 | 26 ноября
Александр Марченко рассказал о работе по улучшению показателей в Национальном рейтинге инвестиционного климата
13:30 | 26 ноября
Навстречу приключениям: новый анимационный сериал «Герои Арктики»
12:30 | 26 ноября
В Саратовской области акцентируют внимание на инклюзивном трудоустройстве
11:30 | 26 ноября
В Саратове почтили память выдающего ученого-генетика Николая Вавилова
10:30 | 26 ноября
В Саратове охраной важных объектов займутся спецгруппы
09:28 | 26 ноября
В посёлке Расково города Саратова завершился капитальный ремонт школы
18:00 | 25 ноября
Саратовцы смогут получить компенсацию при оформлении реконструкции дома
17:10 | 25 ноября
Более 300 тысяч жителей Саратовской области получают дорогостоящие лекарства по льготной программе
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований

Новости / Здоровье
Современный биохимический автоматический анализатор – новые возможности для проведения различных исследований


В рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Энгельсской поликлинике №1 в 2024 году был введен в эксплуатацию биохимический автоматический анализатор.

Прибор нацелен на количественное выявление химических соединений в сыворотке, плазме, моче или спинномозговой жидкости. Аппарат выдает надежные результаты, он позволил значительно расширить спектр выполняемых биохимических исследований.

«После установки нового оборудования у лаборатории появилась возможность проводить в кратчайшие сроки самые срочные исследования, в том числе в ходе профилактических мероприятий. Это дает возможность врачам определять факторы, угрожающие жизни больного и купировать их.
Также в конце 2024 года кабинеты клинико-диагностической лаборатории были обновлены новыми гематологическими анализаторами, мочевыми анализаторами и медицинскими микроскопами.
Такой внушительный набор современного лабораторного оборудования дает нашей поликлинике целый ряд преимуществ. Это высокая производительность, точность исследований и эффективное расходование рабочего времени персонала», - рассказала главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».