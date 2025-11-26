В Саратовской области акцентируют внимание на инклюзивном трудоустройстве

просмотров: 149

24 – 25 ноября в Москве прошел Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», организаторами которого выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.Мероприятие направлено на консолидацию усилий по созданию в стране универсальной безбарьерной среды и развитию инклюзивной культуры. Форум объединил на площадке представителей органов власти, некоммерческих организаций, бизнеса, образовательных учреждений, экспертов и людей с инвалидностью. В рамках деловой программы прошли дискуссии по ключевым тематическим трекам: создание безбарьерной среды, комплексное сопровождение на всех этапах жизни, инклюзивное образование и трудоустройство, а также вопросы социализации и досуга. Отдельный трек, реализуемый совместно с Фондом «Защитники Отечества», был посвящен социальной и профессиональной адаптации участников СВО.На одной из площадок форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве ряда регионов с Агентством стратегических инициатив, компанией «Магнит» и инклюзивным проектом Everland по реализации федеральной социальной программы «Эстафета успешности».От Саратовской области соглашение подписал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.«Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества по реализации федеральной социальной программы «Эстафета успешности» для молодых людей с инвалидностью и их семей. Будем взаимодействовать в части содействия молодым людям с инвалидностью в профессиональном самоопределении, формировании мотивации в выборе сферы деятельности. Одной из задач станет – вовлечение в трудовую и предпринимательскую деятельность», – подчеркнул министр.Денис Давыдов отметил, что сегодня для многих саратовских работодателей люди с особенностями здоровья – это специалисты, добивающиеся успехов во многих направлениях. «Будем тиражировать их опыт для привлечения внимания к актуальной сегодня теме трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал министр.Напомним, Саратовская область присоединилась к программе в этом году наряду с Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Липецкой, Ульяновской областями, Краснодарским краем и Республикой Дагестан.С 24 по 30 ноября в регионе проходят мероприятия в различных форматах в рамках региональной недели «Открыто для всех».